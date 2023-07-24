Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) birincisi hedefindeki okula yerleşti.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını açıklamasıyla birlikte azimli öğrenci Şayla Demir, ikinci mutluluğunu da yaşadı. Köydeki kısıtlı yaşam koşullarında örnek bir başarı hikayesi sergileyen Döğer Ortaokulu öğrencisi Şayla Demir, bu başarısıyla hedefindeki okul olan Diyarbakır Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi’ne yerleşti.

İnanmanın başarmanın yarısı olduğunu belirten Şayla Demir, “Fikrimce bu yıl tempomun belirli bir düzenle artması gereken bir maraton ve bu maratonda yine çalışmakla geçen birçok zorlu gün vardı. Bugünleri mümkün olduğunca az hasarla atlatmamı sağlayan şey ise başaracağıma olan inancımdı. Zaten inanmak da başarmanın yarısı değil midir? Teneffüslerde arkadaşlarımız ile toplanıp birbirimize verdiğimiz sözler, öğretmenlerimiz ile yaptığımız tatlı sohbetler ve öğretmenlerimizin her koşulda bizleri desteklemesi ve yüreklendirmesi, ailemin her daim yanımda oluşu, başarıya olan inancımı körükleyen ve bana teselli veren onlarca şeyden yalnızca birkaçı.

Bunlara ek olarak kütüphaneye inip öğretmenlerimiz ile soru çözdüğümüz günler, dur durak bilmeden okuduğum kitaplar, sonuçları beklentilerimi karşılamasa bile çözmekten vazgeçmediğim denemeler, bazen üzülerek bazen gülerek kontrol ettiğim testler, öğretmenlerimizin sırf biz anlayalım diye tekrar tekrar anlattığı konular ve daha onlarcası ile vicdanım rahat edene kadar çalıştım. Sonunda ise onca emeğin üstüne heyecanımı kontrol edebilme yetimi ekleyerek istediğim başarıya ulaştım" dedi.

Demir, üzerinde emeği olan başta öğretmenleri olmak üzere herkese teşekkür etti.

2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-04 Ağustos’ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları ise 7 Ağustos’ta açıklanacak.