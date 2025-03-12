Diyarbakır’ın Dicle İlçe Müftülüğü tarafından 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma etkinliği kapsamında şiir yarışmasında dereceye girenlere ödül takdim edildi.

İlçede ortaokullar arası düzenlenen şiir yarışması, Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nda gerçekleşti. Öğrenciler Abdullah Kozan, Nisanur Ökmen ve Ecrin Kurt yarışmada ilk üçe girerek derece elde etti.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini Dicle İlçe Müftüsü Hüsamettin Ünver, Dicle İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı İsmail Alpboğa ve Bozoba Ortaokul Müdürü Zeki Kozan verdi.