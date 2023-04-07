Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde balık avlama yasağı başladı.

Balık av yasağının 1 Nisan ile 30 Haziran tarihleri arasında olduğunu belirten Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rifat Arik, “Bir tarafında Kıralkızı barajı ve havzası, diğer tarafında Dicle barajı olan ve yarımada konumunda olan Dicle ilçemizde amatör ve ticari amaçlı balık avcılığı yapılıyor. Yasak döneminde balıklarda üreme mevsimi olduğu için avcılıkla uğraşan hemşerilerimizin belirtilen tarihler arasında balık avcılığı yapmaması önem taşıyor. Aksi takdirde yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanacaktır. Genelde bölgemizde sazan, yayın, tatlı su kefali ve diğer bazı türlerde balıklar bulunmaktadır. Verimli bir üreme dönemi sonrası yasağın bitimiyle bol bereketli bir sezon yaşamayı umut ediyoruz. Avcılarımız, uyarılara karşı dikkatli davranarak gelecek yıllarda balık çeşitliliğinin artmasına vesile olabilirler” dedi.