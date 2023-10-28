Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, çelenk sunma töreniyle başladı.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yıl dönümünde düzenlenen tören, İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan töreni, Fatih Ortaokulu’nda görevli Öğretmen Sibel Bal sundu. Törende, Dicle Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanının yaşandığı törene Dicle Kaymakam Kadir Yurdagül, Dicle Cumhuriyet Başsavcısı Akile Erol, Dicle Belediye Başkan Vekili Ferat Ay, Dicle İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Erol Emre Ünlüer, İlçe Emniyet Amiri Ömür Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sabır, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mahmut Laçin, Dicle İlçe Müftüsü Zeyd Akın, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rifat Arik, Dicle İlçe Tapu Müdürü Faruk Demir, Orman İşletme Şefi Vekili Berat Birdal Demir, birçok öğrenci, öğretmen, asker, polis ve çok sayıda vatandaş katıldı.