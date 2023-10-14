Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde bu yıl 1’incisi düzenlenen bağ bozumu festivali konserlerle tamamlandı.

2 gün süren festivalin ilk gününde sahne alan sanatçı Leyla Cengiz, Veysel Cengiz ve Grup Retrobüs, sevilen şarkıları seslendirdi. Festivale gelen vatandaşlar, sanatçıların söylediği şarkılarla eğlenceli vakit geçirdi. Sunucu Ateş’in sunumuyla gerçekleşen festivalin son günde ise yine ünlü sanatçılar, vatandaşlarla buluştu. Festivalin ikinci gününde konser veren sanatçı İlhami Demir, Bedri Ayseli ve Ferat Üngür; söyledikleri şarkılarla seyircileri coşturdu.

Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül ve Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören; ünlü sanatçıların söylediği hareketli şarkılar eşliğinde vatandaşlarla birlikte halay çekti. Konser programında Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül ve Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören sanatçılara plaket verdi.

Konser Programına Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Hani Kaymakamı Abdullah Yüksel, Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören, Dicle Cumhuriyet Başsavcısı Akile Erol, Dicle Cumhuriyet Savcısı Furkan Karaca, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Asuman Karacık, İlçe Emniyet Amiri Komiser Ömür Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Alp, Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Dara Akar, AK Parti Dicle İlçe Başkanı Mehmet Ceylan, birçok kurum amiri, konser veren ünlü sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

1’inci Dicle Bağ Bozumu Festivalinde sahne alan sanatçılar, kendilerini davet eden Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören ve ilgililere teşekkür etti.