Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk’ü anma programı dolayısıyla çelenk sunma töreni İlçe Emniyet Amirliği bahçesinde gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla sona erdi.

Programa Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Dicle Belediye Başkan Vekili Ağa Aydın, Dicle Cumhuriyet Savcısı İbrahim Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Alp ,İlçe Emniyet Amir Vekili Erhan Ayar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sabır, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rifat Arık öğrenci, öğretmen, asker, polis ve çok sayıda kurum amirleri katıldı.