Diyarbakır’ın Dicle İlçe Ziraat Odası Başkanı Mustafa Can, Mart ayında meydana gelen yağışların, ilçedeki kuraklık riskini ortadan kaldırdığını söyledi.

Dicle Ziraat Odası Başkanı Mustafa Can, yağışlardan sonra barajlardaki su oranının yükselmiş olduğunu, böylece ilçedeki üreticilerin 2’nci ürün ekme riskinin de ortadan kalktığını kaydetti. Can, “Yağmurdan önce kuraklık riski vardı. Mart ayında vatandaşlarımız gübrelerini tarlaya atıp ilaçlama çalışmalarını yaptıktan sonra yağmur yağışını bekliyorlardı. Mart ayında yağan yağmur, kuraklık riskini ortadan kaldırarak çiftçilerimi memnun etmiştir. Ekinlerin verim yönünden durumları iyi. Kuraklık riski ortadan kalktı. Barajlardaki su oranı yükselmiş olup üreticilerimizin 2’nci ürün ekme riski ortadan kalktı. Dicle’de meydana gelen yağmur ve son kar yağışı, ilçedeki badem ağaçlarının çiçeklerine büyük zarar verdi. Bu anlamda ilçedeki badem üreticilerimiz sıkıntı yaşadı. 2023 yılı Mart ayında yağan yağmurdan dolayı üreticilerimize bol ve bereketli bir hasat dönemi diliyoruz. Yağıştan dolayı mahsul oranının iyi olacağını bekliyoruz. Tüm çiftçilerimize ürünü bol, kazancı bol, hayırlı bir yıl diliyoruz” dedi.