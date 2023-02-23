Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’tan Diyarbakır’a Dicle Üniversitesine getirilen 200 depremzede hastadan 149’u taburcu edildi.

Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’tan Diyarbakır’a Dicle Üniversitesine getirilen 200 depremzede hastadan 149’u taburcu edildi.

Kahramanmaraş merkezli illerden 11 etkilendi. Diyarbakır’da bu depremden etkilenen illerden olurken, şehirdeki hastaneler sadece Diyarbakır’daki depremzedelere bakmakla kalmayıp, Adıyaman başta olmak üzere Hatay ve Adıyaman’dan toplam 200 hasta Dicle Üniversitesine getirilerek tedavi altına alındı. Aralarında çocukların da olduğu 200 hastadan 149’u taburcu edildi.

Hastaların durumu hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerine açıklamada bulunan Başhekim Prof. Dr. Mehmet Akdağ, ilk saatlerde Diyarbakır içerisinde daha sonraki saatlerde ise Adıyaman başta olmak üzere Hatay ve Kahramanmaraş’tan 112 aracılığıyla toplamda 200’e yakın hastanın üniversite hastanesine getirildiğini söyledi.

Bu hastalar genel olarak alt ve üst ekstremite kırıkları, göğüs zedelenmeleri ve uzun süre enkazda kaldıkları için sıvı almadıklarından ve ezilmeye bağlı olarak kaynaklı kraç sendromu denilen, sonunda böbrek yetmezliğine götüren rahatsızlıklar olduğunu ifade eden başhekim Akdağ, bunların önemli bir kısmını tedavi yaptıklarını, peyderpey taburcu olduklarını dile getirdi.

Şu an itibariyle hem klinik hem de yoğun bakımda bulunan 51 hastalarını mevcut olduğunu belirten başhekim Akdağ, “14 çocuk hastamız var, bunlardan 4’ü yoğun bakımda, 10’uda klinikte. Yetişkinlerde ise 16 hastamız yoğun bakımda, 4’ü entübeli olmak üzere klinikte ise 21 hastamız mevcut. Bu hastalarımızın grup olarak plastik, ortopediden ve diğer bölümlerde ameliyat olan hastalarımız var” dedi.

62 hastayı ameliyat ettiklerini kaydeden başhekim Akdağ, aynı anda birçok yerinden ameliyat olan hastalarının da olduğunu dile getirdi.

Toplamda 130 cerrahi müdahale yapıldığı bilgisini paylaşan Prof. Dr. Akdağ, “Sağlıkçılar da olmak üzere herkesin bir psikolojik travma süreci oldu, dolayısıyla bu süreçte posttravmatiks stres ciddi sarsıntılara bağlı olarak o sarsıntıyı geçirenler psikolojik travma geçirdiğini kabul etmek lazım. Hem kendi hem de il ve il dışından gelen hastalarımıza psikiyatri kontrolünde seansla iletişime geçerek tedavi ederken yatan hastalarımıza ise tek tek yatağına mobil olarak gezilerek gerekli psikolojik ve psikiyatrik destek sağlamış olduk” ifadelerine yer verdi.