Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi bölge çiftçi ve mühendislerine eğitim verdi.

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi bölge çiftçi ve mühendislerine eğitim verdi.

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen ’Tarımsal Sulama Teknolojileri, Su Üretkenliği, Tarımda Dijitalleşme, Tarımsal Pazarlamada E-Ticaret ve Organik Tarım’ adlı eğitim programları Bingöl, Tunceli, Elazığ ve Malatya illerinde gerçekleştirildi. Eğitim, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Öner Çetin ve Prof. Dr. Gültekin Özdemir tarafından verildi. Eğitime ilgili illerdeki Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendislerinin yanı sıra idareciler, ziraat odaları, üretici kooperatifleri, çiftçiler, ticaret ve sanayi odaları ile Fırat Kalkınma Ajansı temsilcileri katılım sağladı.