Dizayn edilip yeniden hizmete sunulan Çocuk Cerrahi Kliniğinin açılışına Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Başhekim Prof. Dr. Mehmet Akdağ, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cahfer Güloğlu, çok sayıda akademisyen ve hastane çalışanı katıldı.

Uzmanı, telefon bataryalarının neden patladığını anlattı

Uzmanı, telefon bataryalarının neden patladığını anlattı

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