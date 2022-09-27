Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde bir hafta süren farklı konu başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde bir hafta süren farklı konu başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Denli ve Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Muhittin Tutkun’un yaptığı ve bir hafta süren seminerlerde UBA Ziraat Fakültesi, Hayvansal Üretim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Maria Boveri ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gustavo Jaurena’nın katılımıyla farklı konu başlıkları ile sunumlar gerçekleştirildi. Bilimsel programın ilk gününde misafir öğretim üyeleri ile Zootekni Bölümü öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerinin katılımıyla tanışma toplantısı düzenlendi. Toplantıda öğretim üyeleri çalışma alanları ile ilgili istişarelerde bulundu. Lisansüstü öğrencileri ise kariyer geliştirme konularında bilgi sahibi oldu. Programın ikinci gününde Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Denli ve Bölüm öğretim elemanı Dr. Hasan Hüseyin İpçak, misafir öğretim üyelerine Zootekni Bölümü Hayvancılık Araştırma ve Uygulama üniteleri ile Bölüm laboratuvarları tanıtarak buralarda yürütülen bilimsel araştırmalar hakkında bilgi verdi.

Programın üçüncü gününde Prof. Dr. Maria Boveri tarafından ’Arjantin Hayvancılığına Tarihsel, Ekonomik, Sosyolojik ve Çevresel Açıdan Geniş Bir Bakış’, ’Buenos Aires Üniversitesi Ziraat Bilimleri Fakültesi ve Hayvansal Üretim Bölüm Tanıtımı’ ve Arjantin Özel ve Devlet Sektörlerinde Kariyer, Araştırma, Yayım Ve Hizmetleri’ başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

Programın dördüncü gününde Prof. Dr. Gustavo Jaurena ’Hayvanlarda Metan Enterik Emisyonunu Azaltmak için Beslenme Stratejileri’ ve ’Yemlerde Kalite Kontrolünün İyileştirilmesi Programları’ başlıklı sunumları gerçekleştirdi.

Programın beşinci gününde misafir öğretim üyeleri tarafından öğrencilerimize yönelik Arjantin’de kariyer yapma olanakları hakkında seminer düzenlendi.