Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Dicle Üniversitesi personeline yangın eğitimi verildi, ardından tatbikat yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Dicle Üniversitesi personeline yangın eğitimi verildi, ardından tatbikat yapıldı.

İtfaiye Daire Başkanlığı, acil durum anında ve sonrasında yapılacaklara yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerine devam ediyor.

Dicle Üniversitesi’nde iki bölümden oluşan programın eğitim bölümü 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde, tatbikat kısmı ise bahçesinde yapıldı.

Eğitimde İtfaiye ekipleri, yangın, yangın çıkış nedenleri, yangının çıkmaması için yapılması gerekenler ve alınacak önlemler, yangın öncesi ve sonrası hareket tarzları, doğru yangın ihbarı nasıl yapılır, yangın tüpleri kullanımı, yangın çıkan binadaki insanların hareket tarzları nasıl olmalı konularını anlattı.

Verilen teorik eğitimlerin ardından üniversite personelinin katılımıyla yangın tatbikatı yapıldı.