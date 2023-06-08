Dicle Üniversitesi öğrencisi Esin Akgün, Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçme müsabakasında Büyük Kadınlar Tüfek branşında şampiyon oldu ve milli takıma seçildi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından 2023 yılı faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası Mersin’de Erdemli Atıcılık Poligonunda gerçekleşti. Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçme müsabakasında Dicle Üniversitesi öğrencisi Esin Akgün, Büyük Kadınlar Tüfek branşında Türkiye şampiyonu oldu ve milli takıma seçildi.