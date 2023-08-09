Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde dün akşam birinin Dicle Nehrine girdiği ihbarı üzerine ekipler geceden beri arama-tarama çalışması yürütüyor.

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesinde vatandaşlar, Dicle Nehrine birisinin girdiğini ve çıkmadığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD dalgıç ekibi, itfaiye, sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi.

Ekipler, gece yarısına kadar sürdürdükleri arama çalışmalarına ara verdi. Sabah saatlerinden itibaren bölgeye giden çalışmalarını sürdürüyor.