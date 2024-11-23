Şırnak’ın Silopi ilçesinde kaybolduktan sonra en son Cizre’de Dicle Nehri kenarında görülen 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin’i arama çalışmaları devam ederken, ailenin nehir kenarındaki bekleyişi de sürüyor.

Silopi ilçesinde 17 Kasım’dan bu yana haber alınamayan ve en son Cizre’de Dicle Nehrine atladığı şüphesiyle aranan 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin için Dicle Nehrinde su altı ve su üstünde, karadan ve havadan başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD Şırnak İl Müdürlüğü koordinesinde devam eden çalışmalarda Şırnak AFAD’tan 8 arama kurtarma teknisyeni, 3 hava dronu operatörü ve termal kameralı hava dronu, Cizre itfaiyesinden 4 dalgıç, 1 su üstü bot, Van Emniyet Müdürlüğünden 4 kurbağa adam, Bitlis Emniyet Müdürlüğünden 2 kurbağa adam, Diyarbakır AFAD 2 su üstü ekip ve bir bot, jandarma SAS komando ekibi 6 personel ile Dicle Nehrinde arama faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Ekipler Cizre- Silopi güzergahı boyunca Güzeller, Yakacık köyü, İnci, Kavaközü köyü, Bostanci, Şehitler köyü, Rihani köyü ve Ovakoy askeri sınır bölgesinde bulunan karakollarda görevli personellerin desteği ile sınır hattı kıyı şeridi boyunca sazlık, bataklık, kayalık ve ağaçlık alanlarda su altı, su üstü ve havadan arama çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Aile fertleri nehir kenarında beklemeye devam ediyor

Arama kurtarma ekipleri Dicle Nehrinde kaybolduğu iddia edilen Hüsamettin Yalgettekin’i bulmak için çalışmalarını sürdürürken, aile fertleri de nehir kenarında gelecek güzel bir haberi bekliyor.

Kardeşi Hüsamettin’in 17 Kasım’dan bu yana kayıp olduğunu ve en son Dicle Nehri kenarı Silopi Çevreyolu köprüsü dibinde ateş yakarken görüldüğünü ifade eden Adem Yalgettekin, kardeşinin bulunmasını beklediklerini söyledi. Kardeşinin hayatından endişe duyduklarını ifade eden Yalgettekin, “Arama kurtarma ekipleri tüm çalışmaları yapıyor. Kimin elinden ne geliyorsa bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Kardeşimi gören veya yerini bilen kim varsa lütfen ya bize haber versin ya da en yakın güvenlik birimine haber versin. Çünkü perişan durumdayız. Kaç gündür bu soğuk havada nehir kenarında bekliyoruz. Allah rızası için kimin elinden ne geliyorsa bize yardım etsin” dedi.

Baba Mehmet Şirin Yalgettekin ise çocuğunun kayıp olduğunu ve haber alamadıklarını söyledi. Yalgettekin, "Yetkililerden, hayırsever vatandaşlardan ricamızdır kimin elinden ne geliyorsa lütfen bize yardımcı olsunlar. Perişan bir durumdayız" diye konuştu.