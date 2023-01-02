Şırnak’ın Güçlükonak ilçesi Akdizgin köyü mevkiinde Dicle Nehri’ne düşüp akıntıda kaybolan Ahmet Taşar’ın cansız bedeni, arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesi Akdizgin köyü mevkiinde Dicle Nehri’ne düşüp akıntıda kaybolan Ahmet Taşar’ın cansız bedeni, arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

2023 yılının ilk gününde arkadaşları ile birlikte piknik yapmak için Güçlükonak’ın Akdizgin köyü mevkiine gelen Ahmet Taşar, nehir kenarında gezdiği sırada ayağı kayıp nehre düştü. Bir müddet suda çırpınan 48 yaşındaki Taşar, arkadaşlarının gözü önünde akıntıda kayboldu.

Arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi ile birlikte olay yerine AFAD, belediye arama kurtarma ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Havaların kararması sonucu ekiplerin yaptığı çalışmalar sonuç vermeyince çalışmalara ara verildi.

Bugün sabahın erken saatlerinde Şırnak AFAD koordinasyonunda Diyarbakır AFAD Dalgıç ve Su Üstü ekipleri, Tatvan Emniyet Balık Kurbağa Adamlar, Batman AFAD Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri, ilçe belediyesinden Arama Kurtarma Ekibi ve JAK timlerinin de katıldığı çalışmada Taşar’ın cansız bedeni, kaybolduğu yerin iki yüz metre ilerisinde bulundu.

Taşar’ın cenazesi otopsi için Cizre Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.