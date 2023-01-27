Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, şehirdeki bulvar, cadde ve sokaklarda bulunan muayene bacası, yağmursuyu ızgarası ve kanalizasyon hattı kanallarında temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, şehirdeki bulvar, cadde ve sokaklarda bulunan muayene bacası, yağmursuyu ızgarası ve kanalizasyon hattı kanallarında temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

DİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Dicle Nehri’nin daha temiz akması için nehre deşarj edilen noktaları kontrol ediyor. Silvan Köprüsü, Üniversite Köprüsü, On gözlü Köprü ile Bağıvar Köprüsü arasında kalan kısımlarda çalışmalarına devam eden DİSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda 2250 metre 600’lük, 825 metre 800’lük ile 600 metre 900’lük atıksu şebekesi kontrol edilerek gerekli bakım onarım çalışmaları yapılıyor.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla Dicle Nehri Fakülte Köprüsünde yer alan yaklaşık 825 metre uzunluğundaki şebeke borularının bakım onarımı ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, yoğun yağışlara karşı tüm ilçelerde yağmursuyu hat ve ızgara temizliklerine ara vermeden sürdürüyor. Yağmursuyu ızgaraları ve kolektör hatlarını temizleyen DİSKİ ekipleri, yoğun yağışlarda oluşabilecek su baskınlarına karşı da önlemler alıyor. Bu sayede yağmursuyu göllenmelerinin ve beraberindeki mağduriyet sorunlarının yaşanması önleniyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, şehirdeki bulvar, cadde ve sokaklarda bulunan muayene bacası, yağmursuyu ızgarası ve kanalizasyon hattı kanallarında temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. DİSKİ Genel Müdürlüğü, aşırı yağışlar öncesi çalışmalarını artırarak aşırı yağışlardan meydana gelebilecek tıkanıkların önüne geçecek.

DİSKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek için tüm personel ve araçlarımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz” denildi.

Açıklamada, temizlik çalışmalarının su baskınlarının önüne geçmek ve kötü kokuların yayılmasını engelleyen en önemli faktörlerden biri olduğu vurgulanarak vatandaşların kanalları, ızgaraları kirletmemeleri ve kanalizasyon sisteminin sağlıklı çalışması için abonelerin sisteme bez, kâğıt gibi katı atıkların atılmaması konusunda daha duyarlı olunması istendi.