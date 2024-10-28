Diyarbakır’ın Dicle ilçesindeki Kur’an kursları arasında yapılan yarışmalarda dereceye giren başarılı öğrenciler kaymakamlık tarafından ödüllendirildi.

Dicle İlçe Müftülüğü Kur’an kursları arasında yapılan Temel Dini Bilgiler ve Hadis ezberleme yarışmasında ilk üçe giren öğrencilere 6 adet bisiklet Kaymakamlık tarafından verildi.

Ayrıca kurs öğrencilerine kışlık mont ve kazak hediye edildi. Dicle Müftülüğü Şube Müdürü İsmail Baykara, “Kurslarımıza katkılarından dolayı Sayın Kaymakamımıza ve Kaymakamlığımıza teşekkür ediyoruz “ dedi.