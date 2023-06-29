Diyarbakır’ın Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül ve beraberindeki heyet, bayramda şehit kabirleri ve şehit ailelerini ziyaret etti.

15 Temmuz Şehidi Polis memuru Halit Gülser ile 1 yıl önce Hatay’ın Altınözü ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Dicleli Piyade Er Yusuf Sofioğlu, bayramda kabri başında dualarla anıldı.

Dicle ilçesine bağlı kırsal Pekmezciler Mahallesi’nde bulunan iki şehidin kabir ziyaretine Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Osman Öztürk, İlçe Emniyet Amir Vekili Ömür Yılmaz, çok sayıda polis, asker ile birçok şehit yakınları katıldı.

Kabir ziyaretinde Dicle Merkez Yeni Camii İmam Hatibi İmam Ümit Akbaş, şehitler için dua okudu. Dicle Kaymakamı ve beraberindeki heyet daha sonra şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.