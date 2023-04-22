Diyarbakır’ın Dicle İlçe Kaymakamı Kadir Yurdagül ve beraberindeki heyet Ramazan Bayramında şehit kabirlerini ziyaret etti, daha sonra şehit aileleri, asker ve polislerle bayramlaştı.

Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Cumhuriyet Başsavcısı Akile Erol, İlçe Jandarma Komutanı Osman Öztürk ve İlçe Emniyet Amir Vekili Ömür Yılmaz ile birlikte şehit Halit Gülser’in ve şehit Yusuf Sofioğlu’nun kabrini ziyaret edip dua okudu. Yurdagül ve beraberindeki heyet, akabinde şehit ailelerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Kaymakam Yurdagül ve beraberindeki heyet ilçe jandarma komutanlığı, ilçe emniyet amirliği ve ilçe özel harekat personelleri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.