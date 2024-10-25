Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında, Diyarbakır’ın Dicle ilçesi sınırları içinde yer alan Kıralkızı Barajında pullu sazan yavruları suyla buluşturuldu.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü katkıları ile Elazığ Su Ürünleri Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rifat Arık ve ekibiyle birlikte 100 bin adet pullu sazan yavrusu Kıralkızı Barajına bırakıldı. 100 bin adet pullu sazan yavrusunun barajda suya bırakılmasıyla, 3 tarafı baraj sularıyla çevrili yarım ada konumundaki Dicle ilçesinde balıkçılığın daha da gelişmesi bekleniyor. Balıkların suyla buluşturulmasına Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürü İdris İçen de katıldı.

Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rifat Arık, “İlçemizde bulunan Kralkızı Barajına il müdürlüğümüzün katkıları ile Elazığ Su Ürünleri Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 100 bin adet pullu sazan yavrusu bırakılmıştır” dedi.