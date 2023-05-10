Her yıl geleneksel olarak gerçekleşen 10-16 Mayıs Engelliler Haftası, Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlçe merkezindeki Fatih İlk ve Ortaokulunda düzenlenen etkinliklerle, engelli bireylerle ilgili olarak farkındalık oluşturulması hedeflendi. Etkinlik çerçevesinde şiir ve resim dallarında düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Okuldaki özel eğitim öğrencilerinin katıldığı koru ve dans gösterimi yapıldı. Engelli bireyleri anlamak için sportif anlamda çuvalla sekme, gözü kapalı olarak hedefe ulaşma, sol ayakla resim çizme gibi çeşitli anlamlı etkinlikler yapıldı.

Fatih İlk ve Ortaokulu Müdürü Ahmet Gül, yaptığı konuşma ile haftanın önemine değindi.