Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul sporlar kros yarışmaları faaliyet programı çerçevesinde Diyarbakır’da yarışma düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul sporlar kros yarışmaları faaliyet programı çerçevesinde Diyarbakır’da yarışma düzenlendi.

17 ilçenin katılımıyla gerçekleşen atletizm kros yarışmasında Dicle ilçesi Bozoba Ortaokulu, takım olarak yıldız erkekler kategorisinde Diyarbakır 2’ncisi oldu. Rakibinden 1 puan daha az alarak kıl payı farkla Diyarbakır 2’ncisi olan Bozoba Ortaokulu öğrencilerinden Elyesa Güneş, Hasan Basut, Emrullah Altuncan ve Berşan Basut, ocak ayında düzenlenecek olan bölge seçmelerinde Dicle ilçesini ve Diyarbakır’ı temsil edecek.

Yarışmada mücadele eden öğrencilerin Beden Eğitimi Öğretmeni Kayhan Sert, “Çok çalıştık emek verdik. Öğrencilerim inanılmaz çalışıyor, değişik antrenman metotları yapıyoruz ve başardık. Öğrencilerimiz, ilçemizi ve ilimizi bölgede temsil etmeye hak kazandı. Öğrencilerimizi kutluyorum. İl dışında çok daha iyi başarı elde edip finallere kalmak istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz” dedi.