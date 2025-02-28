Dicle Elektrik, ödenmeyerek her geçen gün artan elektrik faturası alacakları nedeniyle diğer abonelerin kesintisiz enerji alma hakkının sekteye uğramaması için borçlu abonelere uyarılarını sürdürüyor. Şirket, büyük kısmı tarımsal sulamaya ait olan milyarlarca liralık alacağı olduğunu, Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği gereği borcunu ödememekte ısrarcı olan abonelere karşı hat sökme dahil gerekli her tedbiri alarak enerji verilmeyeceğini açıkladı.

Güneydoğu’da 6 ile elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, 2.2 milyon abonesinin kesintisiz ve kaliteli enerji hakkını koruyabilmek adına borcunu ödemeyerek sistemi zora sokan abonelerini bir kez daha uyardı. Şirketten yapılan açıklamada, milyarlarca liraya ulaşan elektrik borcunu ödemeyen ve ödememekte ısrarcı davranan abonelerin elektriğinin kesileceği ifade edildi. Ayrıca yönetmeliğe uygun şekilde borcunu ödemeyip kaçak elektrik kullananların ise hatlarının sökülebileceği duyuruldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun regülasyonlarına uygun şekilde çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, ciddi rakamlara ulaşan alacağını tahsil etmek amacıyla web sayfasından bir duyuru yayınladı. ‘Abonelerimize Duyurulur’ başlığı ile yayınlanan duyuruda "Dicle Elektrik olarak borcunu zamanında ödeyen abonelerimizin haklarını korumakla mükellefiz. Bu doğrultuda, borcunu ödememeyi alışkanlık haline getirmiş tarımsal sulama abonelerimize elektrik veremeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine arz ederiz" denildi.

Açıklamada; bölgede 22 milyar kWh’yi bulan yıllık elektrik tüketiminin önemli kısmının tarımsal sulamada kullanıldığı, bu abone grubuna ait borç yükünün sürdürülemez boyutlara ulaştığı belirtildi. Sağlanan ödeme kolaylıklarına rağmen bazı abonelerin borcunu ödememekte ısrarcı davranarak yüksek elektrik tüketimine devam ettiği ifade edildi. Bu durumun, faturasını düzenli ödeyen aboneleri mağdur ettiğine de yer verilen duyurunun devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Bu kapsamda, elektrik faturasını ödememeyi bir alışkanlık haline getiren ve kaçak kullananların enerji bağlantıları elektrik verilemeyecek şekilde demonte edilecektir. Diğer taraftan zamanında ödeme yapan abonelerimizin mağduriyet yaşamamaları için jeneratör başta olmak üzere elimizden gelen tüm imkanlar sağlanacaktır. Bununla birlikte kontrolsüz ve aşırı tarımsal sulama, yeraltı su kaynaklarının tükenmesine, toprağın çoraklaşmasına ve ekosistemin bozulmasına yol açmaktadır. Doğal dengeyi tehdit eden bu tür bilinçsiz tarım uygulamaları, yalnızca bugünü değil, geleceğimizi de riske atmaktadır. Dicle Elektrik olarak kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli bir enerji dağıtım hizmeti sağlamak için çalışmalarımıza özveri ile devam edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Açıklamada, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 49’uncu maddesine eklenen yeni madde, dağıtım şirketlerine borcunu ödemeyen ve kayıt dışı tüketime devam eden abonelerin hatlarını toplamasına imkan tanındığı hatırlatıldı.