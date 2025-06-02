Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 21 bini aşkın tarımsal sulama abonesinin biriken elektrik borçlarını hatırlatarak, borçlarını ödememekte ısrar eden çiftçilerin enerjisinin kesileceğini duyurdu.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle yatırımlarına ara vermeden devam eden Dicle Elektrik, hizmet verdiği yaklaşık 2,5 milyon abonenin enerji güvenliği için yıllardır çözüm üretmeye çalıştığı tarımsal sulama borçlarına dair uyarıda bulundu. Şirket, büyük kısmı Şanlıurfa ve Mardin’deki 21 bin 161 çiftçiye ait olan ve yıllardır ödenmeyen borçların artık sürdürülemez bir noktaya ulaştığını açıkladı. Borcunu ödemeyen abonelere elektrik verilmeyeceği net biçimde belirtilirken, kaçak kullanımı önlemek için yeraltına gizlenmiş ve mobilize edilmiş trafoların tespit edilerek toplandığı da duyuruldu.

Dicle Elektrik tarafından yapılan açıklamada, tarımsal sulama alanlarındaki kaçak elektrik tüketiminin her geçen yıl katlanarak arttığı ve bu artışın sadece şirketi değil, Türkiye’nin Avrupa elektrik ağıyla entegrasyonunu da etkileyebileceği vurgulandı.

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, sadece Şanlıurfa’da Mayıs 2024’teki elektrik tüketiminin geçen yıla göre yüzde 47 arttığını, bu artışın kaynağının ise kaçak trafolar olduğunu söyledi. Yapay zeka destekli denetimlerde bir günde 45 kaçak trafonun tespit edildiği ve bunlardan 10’una jandarma desteğiyle el konulduğu belirten Arvas, "Bu trafolarla yapılan kaçak tüketim, yüzlerce haneye yetecek enerjiyi boşa harcıyor" dedi.

Elektrik kabloları toplanacak

Arvas, borcunu ödemeyen ve kaçak tüketime devam eden abonelere ait enerji kablolarının da toplanacağını kaydederek, "Sadece 20 gün içinde Şanlıurfa’daki aynı hattın üç kez yanması, sistemin karşı karşıya olduğu yükün boyutunu açıkça ortaya koyuyor. Sürdürülebilir dağıtım hizmeti ve diğer abonelerin haklarının korunabilmesi için bu uygulamayı son çare olarak hayata geçirmeyi planlıyoruz. Çiftçilerimiz ya borçlarını ödemeli ya da bu şartlarda ekim yapıp yapamayacaklarını ciddi şekilde değerlendirmelidir. Bununla birlikte borcunu ödeyen abonelerimizin mağdur olmaması için her türlü önlemi alıyoruz" ifadelerinde bulundu.