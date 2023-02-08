Dağıtım bölgesindeki Diyarbakır, Şanlıurfa gibi bazı illerin de deprem felaketinden etkilenmesi üzerine Dicle Elektrik, arama kurtarma çalışmalarına destek olabilmek için devre dışı kalan armatürleri devreye alırken, buralara ek aydınlatmalar yerleştirdi.

Dağıtım bölgesindeki Diyarbakır, Şanlıurfa gibi bazı illerin de deprem felaketinden etkilenmesi üzerine Dicle Elektrik, arama kurtarma çalışmalarına destek olabilmek için devre dışı kalan armatürleri devreye alırken, buralara ek aydınlatmalar yerleştirdi.

Dicle Elektrik sorumluluk bölgesindeki illerdeki enerji şebekelerinde depremin oluşturduğu tahribatı onarmak için çalışırken, bir yanda da depremzedelere destek olmaya devam ediyor. Bu amaçla şirket çalışanlarından oluşan ekipler, depremde yıkılan binaların enkazlarının bulunduğu yerlerdeki kurtarma çalışmalarının aksamaması için buralarda hasar gören aydınlatma şebekelerini onararak yeniden devreye aldı. Enerji şirketi Diyarbakır’da arama kurtarma çalışması sürdürülen bazı yerlerde ihtiyaç olunca mevcut direklere ve binaların uygun yerlerine fazladan aydınlatma armatürleri yerleştirerek çalışmalara katkı sundu. Dicle Elektrik, kentin bir çok yerinde açık alanlara kurulan afet çadırları için de ya seyyar şebeke kurarak veya jeneratörlerle elektrik enerjisi sağladı.

Aydınlatma çalışmaları sayesinde özelikle hava karardıktan sonra enkazlardaki arama kurtarma çalışmalarının daha rahat yapılmaya başlandığı bildirildi.