Dicle Elektrik, son dönemde sıkça gündeme gelen kaçak elektrik kullanımıyla mücadele faaliyetlerinde gündeme gelen Şanlıurfa’ya yönelik borç miktarını kamuoyu ile paylaştı. Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Şanlıurfa’da toplam 13.2 milyar TL alacağın bulunduğunu ve bu borcun 3.5 milyar TL’lik kısmı Viranşehir’deki aboneler tarafından oluşturulduğunu belirtti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sürdürülebilir elektrik dağıtımı vizyonuyla elektrik dağıtım hizmet veren Dicle Elektrik, son dönemde milli ekonomiyi zarara uğratan ve haksız rekabet oluşturan elektrik hırsızlığı ile mücadele etmeye devam ediyor. Şirket; hizmet bölgesinde yüzde 80’lere varan kayıp-kaçak oranını 10 yılda Ar-Ge çalışmaları ile geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla yüzde 43’e indirmeyi başardı. Özellikle tarımsal alanlarda kaçak oranı yüksekken, borç ödeme alışkanlığı çok düşük.

İldeki kaçak elektriğin yüzde 26’sı Viranşehir’de tüketiliyor

Milli servet niteliğindeki su ve elektriğin, bölgedeki tarım arazilerinde vahşi sulama yöntemleri ile harcanması yerine, yeni nesil sulama yöntemleri ile verimli tarım yapılmasını teşvik eden Dicle Elektrik, Şanlıurfa’daki abonelerin vadesi geçmiş borç miktarını da açıkladı. Toplam borcun 13.2 milyar TL’ye ulaştığını belirten Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, bu miktarın 10.5 milyar TL’lik kısmının tarımsal sulama abonelerinden kaynaklandığını ifade etti.

5 bin tarımsal sulama abonesinin yüzde 95’i borçlu durumda

Viranşehir’de kayıp-kaçak oranının yüzde 54 olduğu ve vadesi geçmiş borç miktarının 3.5 milyar TL’ye ulaştığını ifade eden Yaşar Arvas, “5 bin tarımsal sulama abonesinin yüzde 50’i borçlu durumda. 2022 yılında 2 milyar KWh enerjinin sahadaki direnç ve diğer engellemeler neticesinde sadece 900 milyon KWh tahsil edilebildi. Geri kalan 1,1 milyar KWh enerji maalesef kaçak ve tahsil edilemeyen tüketimden oluşmaktadır. Elde ettiğimiz verilere göre bölgede 1.000 adetin üzerinde her biri 250 haneyi besleyen kaçak trafo bulunmaktadır. Mücadelemiz, abonelerin enerji tedarik ihtiyaçlarını karşılamak ve aynı zamanda kayıp-kaçak durumunu kontrol altına almak için kararlılıkla devam ediyor. Ayrıca ülkemizin yüzakı olan GAP projesi çerçevesinde bulunan ve DSİ tarafından tamamlanan sulama kanallarına su verilmesi durumunda, elektrik ihtiyacının azalacağını ve sorunun kendiliğinden çözüleceğini de düşünüyoruz” dedi.

Kaçak elektrik kullanmalarına izin verilmediği için yol kestiler

Şanlıurfa’nın Viranşehir ve Siverek ilçelerinde çiftçiler, kaçak elektrik kullanımlarının durdurulmasını protesto etmek için Şanlıurfa-Viranşehir karayolu ile Siverek yolunu trafiğe kapattı. Talihli, Yazgüneşi, Büyük Mutlu, Gulogoç, Çevre, Küçük Mutlu ve Hırıl köylerinden çiftçiler, söz konusu yoldaki ulaşımı taşlarla keserek kilometrelerce süren araç kuyruğuna yol açtı. Yol üzerinde kamyon lastiği gibi çeşitli malzemeleri ateşe veren çiftçiler sloganlar atarak eylemlerini sürdürdü. Böylece yolu kullanan yüzlerce vatandaşın mağduriyetine yol açtı. Bölgeye intikal eden jandarma ekipleri devreye girerek yolu trafiğe yeniden açtı.