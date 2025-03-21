Dicle Elektrik’ten yapılan açıklamada, Şanlıurfa’nın 2015 yılında yüzde 68 seviyelerinde olan kayıp kaçak oranının, merkez ilçeleri olan Eyyubiye, Haliliye ve Karaköprü ilçe merkezlerinde 2025’te yüzde 10 seviyelerine düşürmeyi başardığı bildirildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji sunma hedefiyle yürüttüğü çalışmalarla Şanlıurfa merkezdeki kayıp kaçak oranını önemli ölçüde azaltarak 2025 itibarıyla şehir merkezinde yüzde 10 seviyelerine getirmeyi başardı. Şirket, şehir merkezlerinde elde edilen başarının tarımsal ve kırsal alanlara taşımayı hedeflediğini duyurdu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, Şanlıurfa özelinde de ciddi yol aldıklarının altını çizerek, "Merkezdeki kaçak kullanım oranını hızla aşağı çekmemizi sağlayan en önemli etkenlerin başında; altyapı yatırımlarımız, teknoloji destekli denetimlerimiz ve abonelerimizi kayıt dışı tüketimin zararları hakkında düzenli bilgilendirmeye dayalı yaklaşımımız yer aldı. Bu sayede enerji tüketiminin kayıt altına alınmasında büyük ilerleme sağladık" dedi.

"Şanlıurfa’ya 20 milyar TL’lik yatırım"

Şanlıurfa’nın enerji altyapısını güçlendirmek için 2025 yılını kapsayan toplam 3 milyar TL tutarında yatırım sürecini başlattıklarını belirten Naci Obut, "Özelleştirmenin gerçekleştiği 2013 yılından bu yana kentimizde hayata geçirdiğimiz toplam yatırım miktarı 17 milyar TL’yi aştı, 2025 hedeflerimizle bu rakamın 20 milyar TL’yi geçmesini öngörüyoruz. Bu yıl için belirlediğimiz yatırım kapasitesiyle mevcut şebekede yenileme çalışmaları, kapasite artışları ve akıllı şebeke dönüşümü başta olmak üzere 90 farklı projeyi hayata geçirerek Şanlıurfa’nın enerji altyapısını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda tedarik ve yenileme, akılı şebeke, SCADA, ve kırsal yatırımlarını hayata geçireceğiz. Bununla birlikte 2024’te yapılan aydınlatma yatırımları ile ışıl olan Şanlıurfa, 2025 yılında yapacağımız aydınlatma yatırımları ile Türkiye’nin led aydınlatması yapılan örnek illerinden biri olacaktır. Şanlıurfa şehir merkezindeki yüzde 10’luk kayıp kaçak oranı, kırsal ve tarımsal alanda gerçekleştirilen aşırı tüketim ile artmakta ve il genelindeki kayıp kaçak oranının yüzde 41’lere yükselmesine neden olmaktadır. Kayıt dışı ağırlıklı tarımsal sulama ile gündeme gelen ilçelerdeki kayıp kaçak oranları, Viranşehir’de yüzde 59, Harran’da yüzde 64, Suruç’ta yüzde 55, Akçakale’de yüzde 49 ve Siverek’te yüzde 53’lere varmaktadır. Kırsal bölgelerdeki yüksek orandaki kaçak kullanımın şebekede oluşturduğu aşırı yük nedeniyle, tarımsal sulama sezonunda bu bölgelerde uzun süreli kesintiler yaşanmakta olup, bu durum en çok kaçak kullanmayan abonelere zarar vermektedir" ifadelerini kullandı.