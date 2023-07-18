Dicle Elektrik, Mardin’in Derik ilçesinde yer alan trafo merkezinin yenileme ve çevre bağlantıları tesis yapım çalışmalarını da kapsayan 15 milyon TL’lik yatırımının mahkeme kararıyla durdurulmasına itiraz etti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, Derik ilçesindeki yatırımının mahkeme tarafından durdurulmasına ilişkin karara güvenlik gerekçesiyle itiraz etti. Yaptığı yatırımlarla abonelerine her zaman sürdürülebilir ve kesintisiz elektrik hizmeti sunmayı hedefleyen Dicle Elektrik’in 15 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiği yenileme çalışmaları, borçlu tarımsal sulama abonelerin şikayeti üzerine durdurulmuştu. Dicle Elektrik avukatları tarafından yapılan açıklamada; 2 bin 780 trafoyu besleyen ve yaklaşık 8 bin 500 abonenin olumlu etkileneceği Dikmen-1 Trafo Merkezi çevre bağlantıları tesis yapım çalışmalarının durmasının, daha büyük arızalar oluşturabileceğine dikkat çekildi. Dilekçede bakım onarım için tanınan sürenin yetersiz olduğunun da altı çizildi.

Bakım çalışmaları durunca yangın çıktı

Ancak durdurulan yatırım çalışması yüzünden açıkta kalan iletim kabloları, kaçak tüketimin de etkisiyle aşırı yüklenmeye dayanamadı ve alev alarak yanmaya başladı. Arıza neticesinde ise 4 bin abone saatlerce enerjisiz kaldı. Dicle Elektrik arıza onarım ve bakım ekipleri, oluşan yüksek tehlikeye rağmen, abonelerin daha fazla enerjisiz kalmaması için ilgili trafoda çalışma başlattı. Alınan tedbirlerin ardından yapılan onarım çalışması, gece saatlerinde tamamlanarak abonelere yeniden enerji verildi.

Dicle Elektrik avukatları tedbir kararına itiraz etti

Konuyla ilgili olarak Dicle Elektrik tarafından 20 fidere bağlı yeraltı kablolarının, kanal dışında olması sebebiyle tehlike oluşturduğu konusunda uyarıda bulunulmuştu. Şirket tarafından yapılan son açıklamada ise mevcut durumun sürmesi halinde kullanımdaki kabloların ekonomik ömrünün de hesaba katılması halinde daha büyük arızaların oluşacağına dikkat çekildi.

Dicle Elektrik avukatları tarafından sunulan itiraz dilekçesinde, yönetmenlik gereği şebekelerin belirli periyotlarda bakım ve onarım yapılması zorunluluğuna dikkat çekildi. Şirketin bakım yapamaması sebebiyle şirketin ve kamunun uğrayacağı zararın altını çizen avukatlar, daha büyük ve telafisi mümkün olmayan olayların yaşanmaması için yatırıma devam edilmesi gerektiğini vurguladı.