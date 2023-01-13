Dicle Elektrik, “Enerji Verimliliği Haftası” çerçevesinde dağıtım bölgesindeki tüm illerde farklı etkinliklere imza attı. Düzenlenen etkinliklerde enerji verimliliği konusundaki farkındalığın yükseltilmesi adına öğrencilerle elektrik tasarrufu ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Dicle Elektrik, “Enerji Verimliliği Haftası” çerçevesinde dağıtım bölgesindeki tüm illerde farklı etkinliklere imza attı. Düzenlenen etkinliklerde enerji verimliliği konusundaki farkındalığın yükseltilmesi adına öğrencilerle elektrik tasarrufu ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Dicle Elektrik, ocak ayının ikinci haftası kutlanan Enerji Verimliliği Haftası’na özel olarak dağıtım bölgesinde yer alan tüm illerde etkinlikler düzenledi. Etkinliklerde enerji tasarrufunun önemine dikkat çekilerek, bu konuda bireysel olarak dikkat edilmesi gerekenler öğrencilerle paylaşıldı. Bu çerçevede Diyarbakır’da özel bir kolejde öğrenim gören bir grup öğrenci öğretmenleri ile birlikte Dicle Elektrik’i ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrencilere bölge illerine dağıtım hizmeti veren elektrik dağıtım şirketinin çalışmaları ve faaliyet alanları anlatıldı.

Genel müdürlük binasında bulunan konferans salonunda da elektrik mühendisi Mizgin Zümrüt tarafından öğrencilere elektrik tasarrufu hakkında bilgiler verildi, enerjinin nasıl daha verimli kullanılabileceği vurgulandı. Öğrenciler daha sonra da SCADA merkezini ziyaret etti. Operasyonel Teknolojiler Müdürü Hüseyin Kırşan da sistemin işleyişini öğrencilere anlattı.

Dicle Elektrik Müşteri Memnuniyeti Merkezi (3M) çalışanları Mardin’de de bazı okulları ziyaret etti. Ziyaret sırasında 3M çalışanları tarafından enerjinin nasıl daha verimli kullanılabileceği hakkında sunum yapıldı. Sunumda yenilenebilir enerji kaynakları, enerji tasarrufu, elektrik ve su israfı ile enerjide dikkat edilmesi gereken konulara dikkat çekildi. 3M çalışanları sunumun ardından öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Dicle Elektrik, dağıtım bölgesinde yer alan Şanlıurfa, Batman, Şırnak ve Siirt’te de ilköğretim okullarının da aralarında bulunduğu eğitim kurumlarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrencilerle enerji verimliliği konusunda ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.