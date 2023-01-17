Dağıtım bölgesindeki hizmet kalitesini artırmaya odaklanan Dicle Elektrik, son iki yılda 176 milyon TL’lik bakım ve yenileme çalışması yaptı. Bu bağlamda coğrafi koşulları ve iklim açısından en zorlu yerlerden biri olan Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Kayacık Mahallesine elektrik taşıyan hatta da bakım çalışması yapıldı. Çalışma ile mahalle sakinleri 41 yılın ardından belki de ilk kez bir kış mevsimini elektrik kesintisi olmadan geçirmeye başladı.

Dağıtım bölgesindeki hizmet kalitesini artırmaya odaklanan Dicle Elektrik, son iki yılda 176 milyon TL’lik bakım ve yenileme çalışması yaptı. Bu bağlamda coğrafi koşulları ve iklim açısından en zorlu yerlerden biri olan Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Kayacık Mahallesine elektrik taşıyan hatta da bakım çalışması yapıldı. Çalışma ile mahalle sakinleri 41 yılın ardından belki de ilk kez bir kış mevsimini elektrik kesintisi olmadan geçirmeye başladı.

Dicle Elektrik, gerçekleştirdiği bakım ve onarım faaliyetleri ile dağıtım bölgesindeki hizmet kalitesini artırmak için çalışıyor. Şirket, bu hedefi doğrultusunda enerji tedarik edilen bölgede coğrafi koşulları ve iklim açısından en zorlu yerlerden biri olan Diyarbakır’ın Lice ilçesinde bakım ve onarım çalışması yaptı. Dicle Elektrik Bakım Müdürlüğü ekipleri, Kayacık Mahallesi sakinlerinin şikayeti üzerine bölgeye geldi. Yapılan incelemelerin ardından enerji taşıyan iletim hattında arıza önleyici bakım çalışması gerçekleştirildi. Toplamda 232 nüfuslu Kayacık Mahallesi de arıza önleyici bakım çalışmasının ardından elektriğe kavuştu. Bu çalışma ile elektriğe ilk kez 1980’de kavuşan, hem hattın eskimeye başlaması hem kış aylarındaki olumsuz hava koşulları hem de ulaşım sıkıntıları nedeniyle zaman zaman günlerce elektrik kesintisi yaşanan mahalle sakinlerinin, 41 yılın ardından ilk kez bir kış mevsimini elektrik kesintisi olmadan geçirmeye başladı.

176 milyon TL’lik bakım ve yenileme çalışması

Kayacık Mahallesindeki çalışma hakkında bilgiler veren Dicle Elektrik Bakım Müdürü Bilal Altunç, “Özellikle kış aylarında yaşanan arızalar yüzünden buradaki abonelerimiz sıkıntı yaşıyordu. Ekiplerimiz de bölgedeki olumsuz kış koşullarında arızaya ulaşıp, onarma noktasında zorlanıyordu ve kışın sert geçtiği dönemlerde bölgedeki kesintiler bazen uzun sürebiliyordu. Ancak Kayacık ile birlikte 4-5 mahalleye enerji sağlayan ana iletim hattında 2021’de arıza önleyici bakım çalışması yaptık. Bunun ardından bu hattan beslenen mahallelerde arıza ve buna bağlı kesintiler yok denecek kadar azaldı” dedi.

Altunç, 6 ilden oluşan Dicle Elektrik dağıtım bölgesinde 2021’de 45, geçen sene ise 131 milyon olmak üzere son 2 yılda 176 milyon TL’lik bakım ve yenileme çalışması yaptıklarını söyledi.

Kayacık hattına 2,9 milyon TL’lik bakım

Dicle Elektrik Bakım Yöneticisi Mehmet Koktay ise “Kayacık enerji nakil hattında 2021 yılında 2,9 milyon TL’lik bakım ve yenileme yapıldı. Bu çerçevede 24 kilometre uzunluğundaki 300 direkli dağıtım hattındaki 134 direk yenisi ile değiştirildi. Elektrik hattının ekonomik ömrünü dolduran 11,8 kilometrelik kısmı ise tamamen yenilendi” diye konuştu.

800 kilometrelik dağıtım hattı yenilendi

Dağıtım bölgesi genelinde son iki yıldır yapılan bakım yenileme çalışmalarına da değinen Koktay, “Bölge genelinde 2021 ile 2022 yıllarında toplam 800 kilometre dağıtım hattı ve 1,5 kilometre yeraltı hattı yenilenerek iyileştirildi. Son 2 yılda, 3 bin 369 adet direk, 169 adet hücre-pano montajı yapılarak yenilendi. Ayrıca 187 kesici ölçüm kabini binasında da tadilat yapıldı. Arıza önleyici bakım çalışmaları çerçevesinde 15 bin 384 kilometre dağıtım hattı kontrol edildi ve 6 bin 256 kilometrelik kısmında hat bakımı gerçekleştirildi. Aynı süre içerisinde 3 bin 867 adet direk tipi ve bin 168 adet de bina tipi olmak üzere toplam 5 bin 35 adet trafonun bakımı yapıldı” şeklinde konuştu.

Kayacık Mahalle Muhtarı Mehmet Çakır da 1980 yılının ardından özellikle kış aylarında yaşanan elektrik kesintilerine değinerek “Kışın haftalarca elektriğimiz olmuyordu ama şimdi 24 saat elektriğimiz var” ifadelerini kullanarak, Dicle Elektrik’e teşekkürlerini iletti. Mahalle sakinlerinden İdris Aydın ile Necmettin Bekçek ise “2021’de bakım onarım çalışması yapıldıktan sonra artık kış aylarında elektrik sıkıntısı yaşamıyoruz” dedi.