Dicle Elektrik, Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde Arıza Onarım Bakım (AOB) biriminde çalışan 11 işçinin iş akdini görev emrini yok sayarak iş bırakıp, göreve çıkmak isteyen çalışanlara da engel oldukları gerekçesiyle feshetti.

Dicle Elektrik yetkililerinden alınan bilgilere göre, Harran İletme Şefliğinde görevli Arıza Onarım Bakım (AOB) biriminde çalışan 11 işçi, göreve çıkmayı reddetti. Dünden bu yana halkın can ve mal güvenliğini ilgilendiren arızalara müdahalelerin gecikmesine neden olan işçiler, göreve çıkmak isteyen çalışanları da engelledi. Tüm görüşme ve diyalog çabalarına rağmen olayın sonlandırılmaması üzerine güvenlik görevlileri binaya girerek eylemci işçileri buradan çıkarmak suretiyle kamu güvenliğini tehdit eden eylemi sonlandırdı. Ardından da Dicle Elektrik, eylemci işçilerin iş akitlerini feshetti.

“Tahammül edilemez boyuta ulaştı”

Dicle Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, yaşananlarla ortaya ciddi bir kamu güvenliği sorunu çıktığına dikkat çekerek, “Can ve mal güvenliği açısından acilen giderilmesi gereken arızalar var. Dünden bu yana yaşananlar yüzünden bu arızalar giderilemiyor ve arızalar halkın can ve mal güvenliğini tehdit eder boyuta ulaştı. Burada işin yapılmasına engel olan bir kesim var maalesef. Çalışanlarımızın daha iyi koşullarda çalışması için koşulları zorluyoruz ama halkın can ve mal güvenliği de önemli. Ne yazık ki durum artık tahammül edilemeyecek boyuta ulaştı ve şirket bu işçilerimizin iş akitlerini feshetmek zorunda kaldı” dedi.