Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti sunan Dicle Elektrik, faaliyet gösterdiği bölge insana dokunan projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bölge genelinde birçok sosyal projeye imza atan şirket, geleceğe yatırım misyonu ve donanımlı iş gücü vizyonuyla öğrencilerle buluşuyor.

Bölgedeki istihdamın gelişmesi amacıyla geleceğin tekniker ve mühendislerine elektrik dağıtım sektöründeki kariyer fırsatlarını aktaran Dicle Elektrik, mesleki, teknik ve anadolu liseleri ile üniversitelerde okuyan öğrencilere staj ve iş imkanları sunuyor. Şirket geçen yıl toplam 190 lise ve üniversite öğrencisine staj imkanı sağladı. Ayrıca Dicle Elektrik, genç yetenek programıyla son iki yıldır toplamda 90’a yakın genç yeteneği bağlı olduğu holdingin özel eğitim programıyla istihdam etti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, sosyal fayda amaçlı insana dokunan projeleriyle de fark oluşturuyor. Bölgede yapılan teknik ve altyapı yatırımlarıyla ön plana çıkan şirket, istihdam ve eğitim alanlarında da nitelikli insan kaynağının gelişimine katkı sağlıyor. Bu çerçevede Dicle Elektrik, bölgedeki üniversite ve liseler ile protokoller imzalayarak geleceğin tekniker ve mühendislerine elektrik dağıtım sektöründeki kariyer fırsatlarını aktarıyor. Hizmet verdiği bölgelerde yer alan lise ve üniversitelerde söyleşiler, atölye, kariyer etkinlikleri ve teknik gezilerinde geleceğin yetenekleri ile bir araya geliyor.

Seçmeli ders veriyor

Öğrencilerin mesleki eğitime de önem veren Dicle Elektrik, üniversite ve liseler ile yapmış olduğu protokoller çerçevesinde; okulların açmış oldukları seçmeli derslere de bünyesindeki uzman çalışanlar ile eğitim dönemi boyunca eğitim desteği sağlıyor. Dicle Üniversitesinde dönem boyunca her hafta bir uzmanlık alanında ’Dağıtım Merkezleri ve Dağıtım Trafoları’, ’Proje Çizme’ derslerinin yanı sıra ’Alçak Gerilim (AG) Arıza Çeşitleri-Topraklamalar’ gibi uzmanlık isteyen konularda üniversiteye eğitmen desteği veriyor.

Elektrik dağıtım alanında kariyer fırsatları

Dicle Elektrik son olarak Şırnak’ın Cizre ilçesinde bulunan Özel El Cezeri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi. Dicle Elektrik insan kaynakları departmanı tarafından organize edilen ‘Elektrik Dağıtım Alanında Kariyer Fırsatları’ konulu söyleşiye öğrenciler yoğun ilgi ve katılım gösterdi. Dicle Elektrik yöneticilerinin yanı sıra öğretmen ve öğrencilerin de katılım gösterdiği etkinlikte; Dicle Elektrik uzmanları, iş deneyimlerini aktararak sektördeki iş fırsatları hakkında bilgiler verdi. İnteraktif olarak gerçekleşen etkinlikte, zaman zaman öğrenciler eğitim, staj ve işe giriş hakkında merak ettikleri konularda uzmanlara sorularını yöneltti.

Farklı alanlarda eğitim imkanı

Program sonrası değerlendirmelerde bulunan Dicle Elektrik İnsan Kaynakları Yöneticisi Abdulbari Aslan, Dicle Elektrik’in bölgede istihdam sağlayan önde gelen şirketlerden birisi olduğunu belirterek; “Bugüne kadar Dicle Üniversitesi ve Fırat Üniversitesinin yanı sıra, liselerde de öğrencilerle bir araya geldik. Etkinliklerde öncelikle öğrencilere Dicle Elektrik’i tanıtıcı bilgiler veriyoruz. Ardından öğrencilere yeni meslekler, meslek seçiminde nasıl bir hedef belirlenmeli, bunu belirlerken hangi yöntemler denenmeli, değişim yönetimi gibi başlıklar altında akademik ve bilimsel yöntemler hakkında yol gösteriyoruz” dedi.

Şirket geçen yıl toplam 190 lise ve üniversite öğrencisine staj imkanı sağladı. Ayrıca Dicle Elektrik, genç yetenek programında son iki yıldır toplamda 90’a yakın genç yeteneği bağlı olduğu holdingin özel eğitim programıyla istihdam etti.