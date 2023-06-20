Dicle Elektrik, aralarında gece görüşüne sahip termal kameralarla donatılmış hava araçlarının da bulunduğu dron filosu ile son 6 ayda 202 kaçak tüketim tespit etti. Hava araçları tarafından tespit edilen kayıt dışı elektrik kullanımının yaklaşık 12 milyon kWh olduğunu belirlendi.

Dicle Elektrik, milli ekonomiye zarar veren kaçak elektrikle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Hizmet verdiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sürdürülebilir kalkınmaya kesintisiz, kayıpsız ve kaliteli elektrik vizyonuyla katkı sunan Dicle Elektik, kayıt dışı tüketime karşı teknolojik imkânları kullanarak denetimlerini sıklaştırdı.

2013 yılındaki özelleşme sırasında yüzde 76 olan kayıp kaçak oranını 23 puan aşağı çekme başarısını göstererek yüzde 43 seviyesine indiren Dicle Elektrik, saldırılar ve engellemeler artarak devam ederken kaçak tüketimle mücadele için şirkete kazandırdığı dron filosunu etkin olarak kullanmaya devam ediyor. Gündüz ve gece uçma özelliğine de sahip olan dronlar sayesinde son 6 ay içerisinde 202 kaçak tüketim tespit edildi.

Müşteri Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şeref Korhan, ülke genelinde faaliyet yürüten 21 dağıtım şirketi arasında Dicle Elektrik’in kayıp kaçakla mücadelede teknolojine en çok yatırım yapan öncü şirketler arasında yer aldığına dikkat çekti.

2013’teki özelleşme sırasında Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’ten oluşan dağıtım bölgesinde kullandıkları teknolojilere vurgu yapan Korhan, “Hizmet kalitemizi artırmak, arıza ve kaçakları daha kolay tespit edebilmek için teknoloji ve inovasyondan faydalanmayı sürdürüyoruz. Amacımız abonelerimize kesintisiz, kaliteli ve kayıpsız elektrik sağlayabilmek. Bu alanda Ar-Ge çalışmaları ve teknoloji entegrasyonu konusunda öncü şirket olmaya devam edeceğiz” dedi.

Daha önce karadan saha ekipleri ve şebekelere sağlanan teknolojik imkânlar sayesinde kaçak tespit oranında çıtayı yükselttiklerini belirten Korhan, “Son yıllarda teknolojinin sunduğu imkanlardan daha fazla yararlanmayı vizyon edinerek dron başta olmak üzere teknolojik altyapımızı güçlendirdik. Şu anda 7 dronluk bir filoya sahibiz. Bu hava araçlarından bazıları gece görüşüne sahip olduğu gibi ısıya duyarlı termal kameralar ile donatılmış durumda. Bu sebeple gerek gündüz, gerekse gece şartlarında kaçak tüketimi koordinatları ile belirleyerek anında merkeze iletebiliyorlar. Enerji Kayıpları Müdürlüğü ve Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) Saha Operasyonları Müdürlüğü ekiplerimizin zaman zaman sahada karşılaştıkları engelleme girişimleri sebebiyle dron ile saha kontrollerimizi daha da artırdık” ifadelerini kullandı.