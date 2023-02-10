Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremden 30 saat sonra dağıtım bölgesindeki illerin tamamında şebekesini toparlayarak abonelerine kesintisiz enerji tedariki sağlayan Dicle Elektrik, hemen ardından Adıyaman ve Kahramanmaraş’taki şebekeleri ayağa kaldırmak için bu illerdeki dağıtım şirketlerine destek amaçlı uzman ekipler gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremden 30 saat sonra dağıtım bölgesindeki illerin tamamında şebekesini toparlayarak abonelerine kesintisiz enerji tedariki sağlayan Dicle Elektrik, hemen ardından Adıyaman ve Kahramanmaraş’taki şebekeleri ayağa kaldırmak için bu illerdeki dağıtım şirketlerine destek amaçlı uzman ekipler gönderdi.

Afetlere karşı çalışanlarını sürekli eğiterek hazır tutan Dicle Elektrik, bunun faydasını son yıkıcı depremde gördü. Akdeniz ve Güneydoğu’da 10 ili etkileyen depremin hemen ardından harekete geçen Dicle Elektrik ekipleri, başta Diyarbakır ve Şanlıurfa olmak üzere dağıtım bölgesinde yer alan 6 ilde hasar gören elektrik şebekesini 30 saat gibi kısa bir sürede adeta yeniden ayağı kaldırdı. Bununla da yetinmeyen dağıtım şirketi, depremden etkilenen diğer illere destek için uzmanlarını gönderdi.

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile koordinasyon içerisinde çalışanlarını deprem ve benzeri afetlere karşı sürekli eğittiklerini söyledi. Yıl içerisinde belli periyotlarla yapılan bu eğitimlerden son depremde maksimum düzeyde fayda gördüklerini ve zaten hazır olan ekiplerinin 6 Şubat sabahı yaşanan depremin hemen ardından harekete geçtiğini kaydeden Arvas, "Deprem sırasında 2 milyonu aşkın abonemizden 500 bin kadarı yaşanan yıkım yüzünden enerjisiz kaldı. Ancak Enerji Bakanlığı ve EPDK’nın yanı sıra tüm dağıtım şirketlerinin dahil olduğu Acil Eylem Planı çerçevesinde ekiplerimizin hızlıca yaptığı çalışmalar sonucunda 30-35 saat gibi kısa bir sürede cadde ve sokak aydınlatmaları dahil şebekemizi yeniden ayağı kaldırdık. Diyarbakır ve Şanlıurfa valiliklerinin yönetimindeki koordinasyon merkezleri ile işbirliği içerisinde önce bu illerdeki, ardından da diğer illerimizdeki arızaları giderdik.

Ekiplerimizin aldığı eğitimler kadar bölgemizde oldukça yaygın olan akıllı şebeke sayesinde çok kısa sayılabilecek bir sürede güvenlik sebebiyle elektrik verilmeyen yerler dışında enerjisiz hiçbir yer bırakmadık. Tüm abonelerimiz için tedarik sürekliliğini yeniden sağladık. Halen 2 milyonu aşkın abonemizden güvenlik nedeniyle sadece 2 bin 800 kadar aboneye enerji verilmemektedir. Buralara da enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından enerji verilecek. İlk saatlerde kendi bölgemizdeki kontrolü sağladıktan sonra Enerji Bakanlığı Kriz Kontrol Masası ve EPDK ile koordinasyon içerisinde uzman ekiplerimizi destek için depremden daha fazla etkilenen Kahramanmaraş ile Adıyaman’a gönderdik. Ekiplerimiz bu iki ilde de şebekeyi yeniden ayağı kaldırmak için ellerinden gelen desteği sağlıyorlar. Bu illerin yanı sıra Hatay’a da arama kurtarma ekiplerimizi gönderdik. Ayrıca imkanlarımız ölçüsünde çalışanlarımızın da katkısı ile bu illere diğer her türlü yardımı da yapmaya gayret ediyoruz’’ dedi.