Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe ilçesinde zarar gören 173 pano ve 50 aydınlatma direğinin onarım çalışmalarını kısa sürede tamamladı.

Yetkisiz kişilerin farklı sebeplerle yaptığı müdahaleler sonucunda kilidi kırılan ve kapağı açık bırakılarak tehlike saçan panolar ve aydınlatma direkleri ile ilgili gelen şikayetleri değerlendiren Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğü ekipleri, zaman geçirmeden harekete geçti. Onarım ekipleri, ilçenin Zergan, Tepebaşı, Yeni Mahalle, Yenikent ve Cumhuriyet mahallelerinde tespit ettikleri 173 elektrik panosu ile 50 aydınlatma direğini onardı. Panolar onarımın ardından yeniden kilit altına alınırken, direklerin açıktaki kabloları toparlanıp bağlantı yerleri kapatılarak güvenli hale getirildi. 250 adet panonun da sökülen tehlike uyarı levhaları yeniden takıldı.

Vatandaşları duyarlı olmaya davet etti

Dicle Elektrik Mardin İl Müdürü Halil Homan, elektrik panolarına müdahale edilmemesi konusunda vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı. Homan, “Cadde ve sokaklarda bulunan elektrik panolarına yetkisiz kişilerce müdahale edilmesi, can ve mal güvenliği açısından ciddi bir tehlike oluşturuyor. Vatandaşlarımızdan panolara müdahale etmemelerini, kapağı kırık ve tehlike oluşturan pano gördüklerinde ise 186 numaralı Dicle Elektrik Çağrı Merkezimizi arayarak bilgi vermelerini istiyoruz’’ dedi.