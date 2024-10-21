Güneydoğu Anadolu bölgesinde altı ilde sürdürülebilirlik odaklı enerji dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, 2020 yılında devreye aldığı ve toplam 67 çalışandan oluşan Mobil Müşteri Memnuniyeti Merkezi (4M) ekipleri, bugüne kadar sorumluluk bölgelerindeki 6 ilde 420 bin kilometre yol kat etti.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’teki yaklaşık 2.3 milyon abonesine sürdürülebilirlik odaklı enerji dağıtımı hizmeti veren Dicle Elektrik, müşteri memnuniyetini üst seviyelere taşımayı sürdürüyor.

Dicle Elektrik’ten yapılan açıklamada, bu amaçla ilk olarak Müşteri Memnuniyeti Merkezi (3M) birimlerini kuran şirket, 2020 yılında ise en ücra köylere dahi hizmet ulaştırmak amacıyla 4M ekiplerini devreye aldı. Müşteri taleplerini karşılamak üzere toplam 67 kişiyle görev yapan mobil birimler, 4 yılda toplam 420 bin kilometre yol kat ederek dünyanın çevresini 10 kez dolaşacak kadar mesafe kat etti.

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, 4M araçları ile Dicle Elektrik ekiplerinin dört yılda hizmet bölgelerinde gitmedik yer bırakmadıklarını belirterek, “Ekiplerimiz, müşterilerimizin memnuniyetini yukarı taşımak için hizmet bölgemizdeki il ve ilçelerde durmaksızın çalışıyor. Gittikleri her yere adeta Dicle Elektrik ofislerini de beraberlerinde taşıyan çalışma arkadaşlarımız, bugüne kadar on binlerce müşterinin talep ve şikayetini yerinde dinleyerek çözüm üretti” dedi.

“Enerji verimliliği konusunda eğitimler veriyoruz”

4M ekiplerinin hizmet verdiği bölgelerde sosyal sorumluluk anlayışı ile enerji verimliliğine ilişkin farkındalık çalışmaları da yürüttüğünü dile getiren Arvas, “Özellikle kırsal bölgelerde çocuklara enerji verimliliği ve tasarruf tedbirleri konusunda eğitimler veriyoruz. Ayrıca, halk buluşmaları ile kırsal mahalle ve köylere giderek hizmetlerimizi tanıtıyor, yapılan yatırımları ve kaçak elektrik kullanımının oluşturduğu olumsuz etkileri anlatarak bu konuda farkındalık oluşturuyoruz. İl ve ilçelerde düzenlenen festivallerde de vatandaşımızla buluşan 4M ekiplerimiz, şirketimizin sosyal sorumluluk vizyonuna katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, müşterilerin ödeme dışındaki tüm taleplerini, Dicle Elektrik Müşteri Memnuniyet Merkezi’nde olduğu gibi karşılayabilen 4M araçlarında, her biri alanında uzman 3 kişi görev yapıyor. Mobil ofisler, abonelerin çeşitli konulardaki şikâyetlerini dinleyerek başvurularını alıyor, ilgili yönlendirmeleri yapıyor ve çözüm odaklı hizmet sunuyor. Tamamen yenilenen ve modernize edilen 4M araçlarının tamamında internet bağlantılı ve sisteme entegre edilmiş bilgisayarlar, öğrencilere verilen eğitimlerde kullanılan TV cihazı ve kamera sistemleri bulunuyor.