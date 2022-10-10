29 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 4’e çıkardı. Saba, 4 golün 1’ini UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde kaydetti.

Süper Lig’in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Sivasspor’da takımın 2 golü de İsrailli futbolcu Dia Sabia’dan geldi. Maçın 45 ve 85. dakikasında topla buluşan Saba, yaptığı vuruşlarla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

DG Sivasspor’un İsrailli futbolcusu Dia Sabia, Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada attığı gollerle bu sezonki gol sayısını 4’e yükselti.

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