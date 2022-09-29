Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından hayata geçirilen ‘e-doğrudan temin’ projesi Avrupa Yenilikçi Tedarik Ödülleri çerçevesinde yarı finale kaldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından hayata geçirilen ‘e-doğrudan temin’ projesi Avrupa Yenilikçi Tedarik Ödülleri çerçevesinde yarı finale kaldı.

1 Şubat 2021 tarihinde DHMİ Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında pilot olarak, 3 Mayıs 2021 tarihinden itibaren de tüm havalimanlarında uygulamaya geçirilen ‘e-doğrudan temin’ projesi, 22 Haziran 2022 tarihinde Avrupa İnovasyon Konseyi ve Kobiler Yürütme Ajansının değerlendirilmesine (EISMEA) sunuldu. Dijital dönüşüm, sosyal etki, iş birliği, uygulanabilirlik, etik değerler, ilham veren, şeffaflık, güvenilirlik, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, süreklilik, hesap verebilirlik ve inovatiflik ölçütleri kullanılarak yapılan değerlendirme neticesinde DHMİ ’e-doğrudan temin’ projesi, İspanya, İrlanda, Almanya, İtalya, Norveç’in projeleri ile yarı finale kaldı.

Hedef Avrupa birinciliği

13 Ekim 2022 tarihinde sanal ortamda, çevrimiçi olarak uzman jüri üyelerine gerçekleştirilecek olan İngilizce sunumların ardından 2 finalistin isimleri açıklanacak. Kazanan ve ikinci olan projeler, 8 Aralık 2022’de Brüksel’de düzenlenecek ödül töreninde, Avrupa İnovasyon Konseyi (Europeon Innovation Council) Zirvesi sırasında ilan edilecek.

Uygulama 1 Şubat 2021’de başladı

1 Şubat 2021 tarihinden itibaren DHMİ’nin doğrudan temin süreçlerinin tamamı, kurum web sitesinin e-doğrudan temin alım ilanları bölümüne girilerek güvenli, hızlı, pratik bir şekilde online olarak gerçekleştiriliyor.

Proje ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesi (d) bendi dahilinde yapılacak alımların elektronik ortama taşınması ile kamu kaynaklarının etkin, verimli, ekonomik kullanılmasını, satın alma süreçlerinin şeffaf ve hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlıyor.

DHMİ, bu konuda ilk adım atan ve kendi imkanları ile geliştirdiği yazılımla uygulamada son derece başarılı olan öncü kuruluş olarak dikkat çekiyor.