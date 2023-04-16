DHMİ Erzurum Havalimanı Mart ayı verilerini paylaştı. 2022 yılı Mart ayına göre, 2023 diliminde Erzurum Havalimanından gerçekleştirilen uçak seferi sayısı yüzde 9, ticari uçak seferi sayısı yüzde 13, hava yollarından yararlanan yolcu sayısı yüzde 6 oranında artış gösterdi. Taşınan yük sayısında ise yüzde 5’lik düşüş belirlendi.

Erzurum Havalimanı Uçak Sefer Sayısı

Dönemde Erzurum havalimanından bin 806 iç, 47 dış hat üzerinden olarak toplam bin 853 sefer gerçekleştirildi. Bir önceki yıla göre iç hat uçak seferi sayısı yüzde 8 oranında arttı, dış hat sefer sayısı yüzde 62 oranında yükseliş kaydetti, toplam uçuş sayısı ise yüzde 19’luk artış gösterdi. Havalimanından 2022 yılı Mart ayında bin 678 iç, 29 dış, toplam bin 707 sefer yapılmıştı.

Erzurum Havalimanı Yolcu Sayısı

Erzurum hava limanından iç hatta 256 bin 360, dış hatta 2 bin 427 toplam 258 bin 787 yolcunun yararlandığı açıklandı. 2022 yılı Mart dönemine göre, yolcu sayısı artışı iç hatta yüzde 5, dış hatlarda yüzde 25 oldu. Toplamdaki artış oranı yüzde 6 olarak belirlendi. 2023 yılında havalimanından iç hatta 243 bin 288, dış hatta ise bin 949 yolcu yararlanmıştı.

Erzurum Havalimanı Ticari Uçak Seferi Sayısı

2023 Ocak - Mart döneminde il havalimanından bin 648 iç, 19 da dış hatta olarak toplam bin 667 ticari uçak seferi düzenlendiği bildirildi. İç hat ticari uçak seferi sayısında yüzde 13, dış hat ticari uçak seferi sayısında ise yüzde 90 oranında artış yaşandığı aktarıldı. Toplam ticari uçak seferi artış oranı ise yüzde 13 oldu. 2022 Mart ayında havalimanından bin 461 iç, 10 dış hat ticari uçak seferi kaydedilmişti.

Erzurum Havalimanı Taşınan Yük

Erzurum Havalimanından iç hatta 2 bin 234, dış hatta 16, toplam 2 bin 250 ton yük taşındı. Ocak ayında taşınan yük miktarı bir önceki yıla göre iç hatlarda yüzde 7, toplamda ise yüzde, dış hatlarda taşınan yük miktarı ise yüzde 209 oranında arttı. Havalimanından 2022 yılı Mart ayında iç hatta 2 bin 809, dış hatta ise 48 ton yük taşınmıştı.