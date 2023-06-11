2022 yılı Mayıs ayına göre, 2023 diliminde Erzurum Havalimanından gerçekleştirilen uçak seferi sayısı yüzde 8, ticari uçak seferi sayısı yüzde 17, hava yollarından yararlanan yolcu sayısı yüzde 14 oranında artış gösterdi. Taşınan yük sayısında ise değişim kaydedilmedi.

Erzurum Havalimanı Uçak Sefer Sayısı

Dönemde Erzurum havalimanından 2 bin 992 iç, 72 dış hat üzerinden olarak toplam 3 bin 64 sefer gerçekleştirildi. Bir önceki yıla göre iç hat uçak seferi sayısı yüzde 9 oranında arttı, dış hat sefer sayısı aynı kalırken, toplam uçuş sayısı ise yüzde 8’lik artış gösterdi. Havalimanından 2023 yılı Mayıs ayında 2 bin 756 iç, 72 dış, toplam 2 bin 828 sefer yapılmıştı.

Erzurum Havalimanı 5 Aylık Yolcu Sayısı

Erzurum hava limanından iç hatta 411 bin 120, dış hatta 3 bin 113 toplam 414 bin 233 yolcunun yararlandığı açıklandı. 2022 yılı Mayıs dönemine göre, yolcu sayısı hatta yüzde 14 oranında artarken, dış hatlarda yüzde 121’lik düşüş kaydedildi. Toplamdaki artış oranı yüzde 14 olarak belirlendi. 2022 yılında havalimanından iç hatta 360 bin 650, dış hatta ise 3 bin 505 yolcu yararlanmıştı.

Erzurum Havalimanı Ticari Uçak Seferi Sayısı

2023 Ocak - Mayıs döneminde il havalimanından 2 bin 676 iç, 24 dış hatta olarak toplam 2 bin 700 ticari uçak seferi düzenlendiği bildirildi. İç hat ticari uçak seferi sayısında yüzde 17, dış hat ticari uçak seferi sayısında ise yüzde 14 oranında artış yaşandığı aktarıldı. Toplam ticari uçak seferi artış oranı ise yüzde 17 oldu. 2022 Mayıs ayında havalimanından 2 bin 280 iç, 21 dış hat ticari uçak seferi kaydedilmişti.

Erzurum Havalimanı Taşınan Yük

Erzurum Havalimanından iç hatta 3 bin 91, dış hatta 62, toplam 3 bin 153 ton yük taşındı. Mayıs döneminde taşınan yük miktarı bir önceki yıla göre iç hatlarda yüzde 2 oranında geriledi, toplamda ise değişim kaydedilmedi, dış hatlarda taşınan yük miktarı ise yüzde 274 oranında arttı. Havalimanından 2022 yılı Mayıs ayında iç hatta 3 bin 142, dış hatta ise 16 ton yük taşınmıştı.