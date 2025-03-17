İletişim Başkanlığı, dezenformasyonla topyekün mücadele kapsamında kurumlararası iş birliğinin sağlanması amacıyla Konya’da, 11 kurumla “Dezenformasyonla Mücadele Kurumlararası İş Birliği Protokolü” imzaladı.KONYA (İGFA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi koordinasyonunda, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Üniversite Rektörlükleri, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Ajansı Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülecek proje kapsamında gönüllü eğitmenler yetiştirilecek.

İmzalanan protokolle dezenformasyona karşı daha az dirençli olan ve sosyal medyada yanlış ve yanıltıcı bilgilere maruz kalan gençleri, farklı öğrenme yöntemlerini bir arada kullanarak bilgilendirmek, dezenformasyonun tespiti, teyit mekanizmalarının kullanılması ve medya okuryazarlığına dair farkındalık oluşturması amaçlandı. Bu kapsamda paydaş kurumlar tarafından tespit edilecek gönüllü eğitmenler, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi liderliğinde eğitmen eğitimine tabi tutulacak ve kendilerine sertifika verilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü ve eğitmen eğitimi almış gönüllü eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek proje, eğitim, seminer ve benzeri sosyal etkinliklerle toplumda dezenformasyon direnci oluşturulması hedefleniyor.

PROTOKOL İMZA TÖRENİNDE 11 KURUM YER ALDI

Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirilen protokol imza törenine, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz, KTO-Karatay Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Fevzi Rifat Ortaç, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr. Hidayet Oğuz, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Oğuz Tunç, Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Konya İl Millî Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Uzmanı Ümmühan Yücel katıldı.

Paydaş kurumlara, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince hazırlanan ve içeriğinde 2024 yılında yapılan doğrulamaların yer aldığı 2 ciltlik "Dezenformasyon Bülteni 2024 Almanak" adlı eserler takdim edildi.