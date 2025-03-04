Bursa Valiliği himayesinde dezenformasyonla mücadele çerçevesinde kurumlar arası iş birliği protokolü imzalandı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında imzalanan söz konusu protokol, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü kapsıyor. Dezenformasyona karşı daha az dirençli olan ve sosyal medyaya en fazla maruz kalan gençleri, farklı öğrenme yöntemlerini bir arada kullanarak bilgilendirmek, medya okuryazarlığı konusunda farkındalık uyandırmak ve dijital mecrada dezenformasyonla mücadele etmek amaçlanmaktadır. Bu çerçevede paydaş kurumlar tarafından tespit edilecek gönüllü eğitmenler Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) liderliğinde eğitmen eğitimine tabi tutulacak ve kendilerine sertifika verilecektir.

DMM, İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğü ve eğitmen eğitimi almış Gönüllü Eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek proje, eğitim, seminer ve benzeri sosyal etkinliklerle toplumda dezenformasyon direnci oluşturulması hedeflenmektedir. Valilik makamında gerçekleşen protokol imza törenine İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden Uzman Ümmühan Yücel katıldı.

Dezenformasyonla baş etmede bütüncül mücadele, farkındalık çalışmaları ve dijital medya okuryazarlığın önemine değinen Vali Erol Ayyıldız, taraflara desteklerinden dolayı teşekkür etti ve protokolün ilimize hayırlı olmasını diledi.