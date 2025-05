Bursa’daki eğitim kurumlarına yönelik yapılan ’Dezenformasyonla Mücadele Eğitimleri’ başladı.

Bursa Valiliği, İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Mudanya Üniversitesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarını kapsayan eğitimlerde, 377 katılımcıya gün sonunda dezenformasyonla mücadele gönüllü eğitmenlik sertifikası verilecek. Gönüllü eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek proje, eğitim, seminer ve benzeri sosyal etkinliklerle toplumda dezenformasyon direnci oluşturulması hedeflenirken, sosyal medyaya en fazla maruz kalan gençleri, farklı öğrenme yöntemlerini bir arada kullanarak bilgilendirmek, medya okuryazarlığı konusunda farkındalık uyandırmak ve dijital mecrada dezenformasyonla mücadele etmek hedeflerden bazıları...

"Dezenformasyon, açlıktan, terörden, iç savaşlardan, iklim krizinden tamamından daha önemli"

Salonu dolduran eğitim gönüllülerine seslenen DMM Koordinatörü İdris Kardaş, "Dezenformasyon meselesini bir, iki günde ya da bir ayda, iki ayda çözeceğimiz bir mesele olmadığını, eğitimlerin de böyle bir günlük, iki günlük eğitimlerle sınırlı olmayacağını, olamayacağını hep söylüyoruz. Çünkü bu çağımızın bugünkü dünyanın en önemli meselelerinden biri, en kritik en büyük krizlerinden biri dezenformasyondur. Bu yapay zekayla birlikte düşündüğümüzde de insanlık için gerçekten çok önemli bir eşik, dönüm noktası olarak düşünülebilir. Hem bu dönemde hem de gelecek nesillere dezenformasyonun oluşturacağı tahribatı en aza indirecek bir dünya bırakalım. Çünkü bu mesele bugünün dünyasında çok önemli ama gelecek nesiller için çok çok daha artık varoluşsal bir krize dönüşecektir. Dezenformasyon, devletler için bir milli ve ulusal güvenlik meselesidir. Devletin bir parçası olarak dezenformasyonla mücadele merkezi olarak bununla mücadele ediyoruz. Ama bu mücadeleyi tek başımıza yapamayacağımızı da biliyoruz. Mümkün değil, buna ne kaynak yeter, ne insan gücü yeter, ne zaman yeter. Bunu hep birlikte el ele verirsek yapabiliriz. Valiliklerle, il müdürlükleriyle, üniversitelerimizle birlikte dalga dalga toplumun tamamında bu meseleye karşı bir duyarlılık oluşmasını amaçlıyoruz. Dezenformasyon meselesinde bütün dünyanın en büyük krizlerinden biri olan bu meselede bizim devletimiz çok ciddi bir şekilde bu konuya eğiliyor ve çalışıyor. Açlıktan, terörden, iç savaşlardan, iklim krizinden tamamından daha önemli bir konu olarak bugün uluslararası raporlarda dezenformasyon gösteriliyor. Dolayısıyla da bu krize, bu çatışmaya, bu büyük insanlığın karşı karşıya kaldığı bu krize karşı hepinizin desteği çok çok önemli" dedi.

"Dezenformasyon, insanın var oluşundan beri var"

Dezenformasyonun bir milli güvenlik sorunu olduğunu ifade eden Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun ise, "Dezenformasyon, toplumun bir arada yaşama duygusunu ortadan kaldıran, toplumu moral olarak çökerten ve zihinsel olarak karamsarlığa itip birçok motivasyonu yok ederek belki de çok büyük kargaşaya sebep olan önemli bir meseledir. Ancak bu tanıdık bir mevzudur. Dezenformasyon insanlığın var olduğu günden beri var olan bir şeydir. Ama sosyal medyayla gelişen çağla, hızlı iletişimle toplumsal güvenlik meselesi haline gelmiştir. Dezenformasyon dediğimiz şey aslında, aileleri yıkan dedikodu, mahalleleri birbirine karıştıran, kan davalarına sebep olan, ticari ilişkileri bitiren, baltalayan ve herkesin her yemekte bir tatlı gibi yediği bir şeydir. Gerçeğe dayanmayan bilgilerin aktarıldığı, herkesin hemen hemen her gün yaptığı, ’duydunuz mu? Şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış, şu zengin olmuş ama işte define bulmuş.’ Bu tarz dezenformasyon günlük hayatta her gün bireysel alanımızda olan çok büyük bir tehdittir. Derhal önlem almamız gerekir. Dezenformasyon okyanusunda yüzmeyi öğrenmekten başka şansımız yok. Tek tek şu haber doğru mu? Bu haber yanlış mı? O mu doğru? O mu yanlış gibi uğraşmak zaten milyonlarca saat vaktimizi alır. Yapmamız gereken tek şey bir beynimizde bir enformatik vizyon belirlememiz gerekir. Bizim insanların reflekslerini ilk beş saniyede manipüle olmayacak şekilde düzenlememiz gerekiyor" diye konuştu.

İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı ise, "Burada eğitim alacak olan gönüllü eğitmenler tarafından da gerçekleştirilecek. Bundan sonraki projeye eğitim, seminer ve benzeri sosyal etkinliklerle toplumda dezenformasyon direncinin oluşturulması hedeflenmektedir. Okuryazarlığı konusunda farkındalık uyandırmak ve dijital mecrada dezenformasyonla mücadele etmeyi hedefliyoruz. Projemize destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.