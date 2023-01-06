İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü ve Medya Derneği işbirliği ile ‘Dezenformasyonla nasıl mücadele edilir’ konulu panel düzenledi. Bursa’daki yerel basın temsilcilerinin takip ettiği programda, panele katılan konuklarla bilgi alışverişi yapıldı.

İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü ve Medya Derneği işbirliği ile ‘Dezenformasyonla nasıl mücadele edilir’ konulu panel düzenledi. Bursa’daki yerel basın temsilcilerinin takip ettiği programda, panele katılan konuklarla bilgi alışverişi yapıldı.

İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü ve Medya Derneği tarafından Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde yapılan panelde “Dezenformasyonla nasıl mücadele edilir?” konusu işlendi. Panele Dezenformasyonla Mücadele Koordinatörü İdris Kardaş, Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, Daily Sabah Genel Yayın Koordinatörü Mehmet Çelik, Anadolu Ajansı Fotoğraf Editör Yardımcısı Erhan Sevenler katıldı. Konuklar, yerel basın temsilcilerine tecrübelerini anlatırken, “Dezenformasyonla nasıl mücadele edilir?” sorusuna cevap arandı.

İletişim Başkanlığı Bursa İl Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, “İletişim Başkanlığımızca Medya Derneği ile iş birliği halinde yürütülen ‘Yerel Medya Buluşmaları’ projesi çerçevesinde, Bursa’da yerel medya temsilcileriyle bir araya geldik. Proje, Bursa Bölge Müdürlüğümüzün de içinde yer aldığı 9 ayrı bölgede uygulanıyor. Bugün burada ‘Dezenformasyonla nasıl mücadele edilir?’ konusu ele alındı. Son yıllarda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz küresel ve bölgesel ölçekteki politika tercihleri ve bunu destekleyen hamleleri karşısında yoğun bir şekilde dezenformasyona maruz kalmaktadır. Bu itibarla Cumhurbaşkanımızın başlattığı iletişim seferberliği çağrısı doğrultusunda İletişim Başkanımız Fahrettin Altun’un vizyoner yöneticiliğiyle tesis edilen Türkiye İletişim Modeli’nin çok önemli bir sac ayağını teşkil eden Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü vb. faaliyetleriyle hakikat mücadelesi inancıyla Başkanlığımızca önemli proje ve faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Dezenformasyonla Mücadele Koordinatörü İdris Kardaş da aramızdaydı. Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, Daily Sabah’tan Mehmet Çelik ve Anadolu Ajansı’ndan Erhan Sevenler’in mesleki tecrübelerini panel formatında etkileşime açık bir şekilde; müzakere ortamında bu konular ele alındı” dedi.