Adıyaman’da 2022-2023 eğitim öğretim sezonunda hayata geçirilen uygulamayla, dezavantajlı bin 520 okul öncesi öğrencisine ücretsiz kahvaltı veriliyor.

Adıyaman’da 2022-2023 eğitim öğretim sezonunda hayata geçirilen uygulamayla, dezavantajlı bin 520 okul öncesi öğrencisine ücretsiz kahvaltı veriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim sezonunda dezavantajlı okul öncesi öğrencilerine ücretsiz kahvaltı uygulaması hayata geçirildi. Adıyaman’da her gün bin 520 okul öncesi öğrencisine kahvaltı veriliyor. Minik öğrenciler kendileri için hazırlanan kahvaltıları afiyetle yiyor.

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Öğretmenevi Döner Sermaye İşletmeleri bünyesinde kurulan mutfaklarda hazırlanan yemekler 20 bin öğrenciye ulaştırılıyor. Gece hazırlanan yemek ve kahvaltılar termoboxlar içerisinde soğumadan okullara götürülüyor. Adıyaman’da taşımalı eğitim içerisinde bulunan 9 bin 511 ilköğretim, 7 bin 188 ortaöğretim, bin 169 özel eğitim, bin 520 okul öncesi olmak üzere toplam 19 bin 388 öğrenci sağlıklı, dengeli beslenme ve kalori değerlerine göre hazırlanan öğle yemeği hizmetinden ücretsiz olarak faydalanıyor. Ayrıca taşıma içerisinde bulunmayan fakat maddi durumu iyi olmayan taşıma içerisindeki okullarda eğitim gören bin 153 öğrenciye de Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla ücretsiz yemek hizmeti veriliyor.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, okul öncesi öğrencilerine verilen kahvaltının büyük bir hizmet olduğunu belirterek, “İl genelinde bin 520 öğrencimiz kahvaltı yapıyor. Bu okullarımız dezavantajlı bölgelerde olan okullarım. Devletimiz şuan bin 520 tane evladımızı, çocuğumuzu her sabah kahvaltı vererek mutlu ediyor. Toplamda 20 bin öğrencimize ilimizde ücretsiz yemek veriliyor. Bu büyük bir hizmettir” dedi.

Adıyaman Öğretmenevi Müdürü Aziz Özbilgiç ise, yemeklerde kaliteden ödün verilmediğini kaydederek, “Kendi çocuklarımızı yediremeyeceğimiz hiçbir yemeği hiçbir çocuğa kesinlikle yedirmiyoruz. Bu prensipte yola devam ediyoruz. Kaliteden, temizlikten ve hijyenden kesinlikle ödün vermiyoruz” dedi.