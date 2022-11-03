Diyarbakır Sur Kaymakamlığı ile Sur Belediyesi ortaklığında ilçede sosyoekonomik yönden dezavantajlı konumda olup başarılı olan 45 ortaokul öğrencisi “Ecdadın izinde, Sur’dan Çanakkale’ye’’ projesi çerçevesinde İstanbul ve Çanakkale’ye seyahate çıktı.

Diyarbakır Sur Kaymakamlığı ile Sur Belediyesi ortaklığında ilçede sosyoekonomik yönden dezavantajlı konumda olup başarılı olan 45 ortaokul öğrencisi “Ecdadın izinde, Sur’dan Çanakkale’ye’’ projesi çerçevesinde İstanbul ve Çanakkale’ye seyahate çıktı.

Sur Kaymakamlığı ve Sur Belediyesi tarafından Cumhuriyetin ilanının 99. yıldönümü nedeniyle Sur ilçesinden İstanbul ve Çanakkale’ye gönderilen dezavantajlı 45 öğrenci 4 günlük gezi programının ardından kente döndü.

Geziye katılan öğrencileri dönüş yolunda karşılayan Sur Kaymakamı ve Belediye Başkanı Asım Solak, ilçedeki dezavantajlı çocuklara yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Dezavantajlı öğrencilerin Cumhuriyetin kuruluşunun 99.yıl dönümünde tarihi eserleri yakından görmelerini sağladıklarını ifade eden Solak, “Ecdadın İzinde, Sur’dan Çanakkale’ye’’ sloganıyla Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 99.yıl dönümünde öğrencilerimizin ecdat mirası tarihi eserleri yakından görmelerini ve tarihi değerleri yerinde öğrenmeleri amacıyla gençlerimize tarihi değerlerimizi yakından hissettirdik. Öğrencilerimize ecdadımızın inşa ettiği şaheserleri yerinde görmelerini sağladık” ifadelerinde bulundu.

Geziye katılan öğrenciler ise, “Atalarımızın, dedelerimizin savaştıkları yerleri gördük. Bizlere bu duyguları yaşatan kaymakam ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.