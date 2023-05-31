Adana’da büyükşehir belediyesi öncülüğünde dezavantajlı gruplara yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Göç ve Göçmen Hizmetleri Şube Müdürlüğü iş birliğinde, Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) katkılarıyla, hizmet alanı içerisindeki engelli bireylere yönelik sosyal hizmet etkinlikleri çerçevesinde Payhane Cafe’de “Teraryum Atölye Çalışması” gerçekleştirildi. Özel bireyler ve ailelerine yönelik etkinlikte renkli çalışmalar ortaya çıkarken, engelli bireylerin sosyalleşmesi ile katılımcıların tanışmasının güzel bir gün geçirme gayesine ulaşıldığı gözlemlendi.

Atölye masaları etrafında özel bireyler ve aileleri kendi tasarımları olan teraryumları el emekleri ile yaparak gün sonunda birbirlerine hediye etti.

Engelli bireylerin toplumsal katılımının desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen atölye çalışmasının ardından aileler çok mutlu bir şekilde etkinlikten ayrıldığı belediyenin araçları ile evlerine bırakıldıkları ifade edildi.

Önümüzdeki dönemde de Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca toplumun her kesiminden dezavantajlı gruplara yönelik yapılan sosyal uyum etkinliklerinin de hayata geçirilmeye devam edeceği kaydedildi.