Amasya Valiliği, öksüz ve yetim gençler ile kadınlara yönelik istihdam garantili 3 meslek kursu başlattı.

Amasya Valiliği, öksüz ve yetim gençler ile kadınlara yönelik istihdam garantili 3 meslek kursu başlattı.

Oluşturulan mobilya tasarım, tekstil ve CNC atölyelerinde eğitim alacak 180 gencin kentteki OSB’lerde nitelikli eleman olarak istihdamı planlanıyor. OSB’lerdeki mobilya, tekstil ve mermer firmalarından nitelikli eleman talebi olduğunu açıklayan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “180 gencimizi burada eğiterek istihdam garantili olarak işgücü piyasasına dahil edeceğiz” dedi.

İş gücü piyasasındaki en önemli eksikliklerden birinin nitelikli ve yetişmiş insan kaynağı bulunmasında yaşandığını belirten Vali Masatlı, “Zaman zaman bir araya geldiğimiz sanayiciler ve iş insanları da en çok bu konudan yakınmakta ve yeterli sayıda yetişmiş ara eleman bulamadıklarını ifade etmektedirler. Bizler de hem sektörden gelen bu talepleri karşılamak hem de anne ve babasını ya da her ikisini de kaybetmiş gençlerimize meslek edindirmek amacıyla dezavantajlı çocuk ve gençler için meslek edindirme eğitimleri ve işgücü piyasası İçin destek projesini hayata geçirdik” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda kalkınma ajansı tarafından uygulanan ‘2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’ kapsamında hazırladıkları projeyle il genelinde mevcut iş gücü piyasasının ihtiyaçları çerçevesinde dezavantajlı gençlerin mesleki eğitimleri ve istihdamları hedeflendiğine değinen Mustafa Masatlı, “Bu hedef doğrultusunda Şehit Yılmaz Zengin Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde tekstil, mobilya tasarım ve CNC atölyeleri kurulmuş olup eğitimlere başlanmıştır. Merkezimizde ilk etapta 180 gencimizin istihdamlarına yönelik kurslar düzenlenecektir. Bu önemli projenin toplam bütçesi ise 1,1 milyon TL’dir. Projemiz Amasya ölçeğinde sağlayacağı faydalarının yanı sıra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi tarafından hayata geçirilen 2021-2023 Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı’na da katkı sunacaktır” şeklinde konuştu.

“Çok ciddi derecede nitelikli eleman talebi var”

Benzer bir eğitim çalışmasına Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nde(OSB) oluşturulan kurs merkezinde geçen yıldan itibaren başladıklarını hatırlatan Masatlı, “Suluova ve Amasya karma organize sanayi bölgemizin özellikle mobilya ve tekstil hatta mermer sektöründe çok ciddi derecede nitelikli eleman talebi var” ifadelerini kullandı.

Şehit Yılmaz Zengin Mesleki Eğitim Merkezi’ndeki incelemeye Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yakup Türköz ile YHKB Müdürü Mustafa Örgüt de katıldı.