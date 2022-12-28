Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) “Gezici Çocuk Oyun Tırı” ile eğlenceyi, kırsal ve dezavantajlı mahallelerde eğitim gören miniklerin ayağına getiriyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) “Gezici Çocuk Oyun Tırı” ile eğlenceyi, kırsal ve dezavantajlı mahallelerde eğitim gören miniklerin ayağına getiriyor.

“Bir Tır Mutluluk Getirdik” mottosuyla, Sakarya ve Bursa’dan sonra Gaziantep’teki okul bahçelerini gezen oyun tırı, ilkokul öğrencilerinin basket atma, masa hokeyi, çekiçle vurma, ikonik araba ve şişme oyun alanı gibi birbirinden keyifli oyuncaklarla haşır neşir olup, unutulmaz bir gün geçirmesini sağlıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı’nca yürütülen etkinliğin durağı, toplam 17 köyde ikamet eden çocukların eğitim gördüğü Burç İlkokulu ve Ortaokulu oldu. Sabah saatlerinde okul bahçesine kurulan oyun tırında, çocuklar öğretmenleri eşliğinde çeşitli oyunlar oynadı.

Eğitime "oyun" morali

Burç İlkokulu ve Ortaokulu Okul Müdürü Abdülkadir Since, yaptığı açıklamada, eğitim çatısı altında oyunun çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, “Çocuklar, sosyal aktiviteler ve oyunlar eşliğinde kendilerini daha iyi ifade edebiliyor. Oyunun eğitim sürecinde vazgeçilmez bir yeri var. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibinin bizlere böyle imkanlar sağlamış olması gurur verici. Bu etkinlikte bizim okulumuzun öncelik alması da ayrıca mutluluk verici” dedi. Burç İlkokulu ve Ortaokulu’nda öğretmenlik yapan Zeynep Erkol ise, öğrencilerin bu etkinlikle enerjilerini atabildiğini ifade ederek, “Bu oyun tırıyla moral ve motivasyon depolayan öğrencilerimizin, derse katılım oranları da artacaktır ve daha başarılı olacaktır. Çocuklarımızın, iç dünyasını yansıtıyor bu tarz oyun alanları. Dolayısıyla bu oyun tırının fiziki açının yanı sıra psikolojik yönden de önemli katkıları olacaktır” diye konuştu.